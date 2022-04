Rīgas mežus sargās ar videokamerām

Lēmumprojektu atbalstījusi Finanšu un administrācijas lietu komiteja, gala vārds jāsaka domes sēdē. Kopumā plānots izlietot līdz 74 676 eiro, iegādājoties piecas kameras, līdz ar to vienas videokameras izmaksas lēstas nepilnu 15 000 eiro vērtībā.

Rīgā ir piecas īpaši aizsargājamas teritorijas – dabas parks Piejūra, dabas liegumi Jaunciems, Vecdaugava, Krēmeri un ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis Buļļu kāpas. Kopējā aizsargājamo teritoriju platība galvaspilsētā ir 2552 hektāri, kur atrodas meži un Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi – mežainās piejūras kāpas un citi.

Šajās teritorijās aizliegts pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem – automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, mopēdiem un sniega motocikliem ārpus ceļiem, izņemot šo teritoriju apsaimniekošanai, uzraudzībai, valsts aizsardzības uzdevumiem.

Mežā ar transportlīdzekļiem atļauts braukt tikai pa ceļiem un dabiskām brauktuvēm, izņemot pārvietošanos meža aizsardzībai un apsaimniekošanai, valsts aizsardzības vai sabiedrības drošības labad.

Tomēr šīs teritorijas tiek izbraukātas, tādējādi iznīcinot dabas vērtības, tāpat ir indivīdi, kas dodas uz mežiem izmest atkritumus. Projekta mērķis ir fiksēt pārkāpumus, lai varētu nodot ziņas pašvaldības policijai un pieķert vandaļus.

“Liela šo videonovērošanas kameru priekšrocība ir tā, ka tās ir pārvietojamas. Līdz ar to, lai pārkāpēju fiksēšana būtu pēc iespējas efektīvāka, mēs varēsim mainīt to atrašanās vietas, tādējādi reaģējot uz iedzīvotāju sūdzībām par biežāk izbraukātajām un ar atkritumiem piemētātajām zaļajām teritorijām,” norāda departamenta direktora pienākumu izpildītājs Edijs Pelšs.

Patlaban ir apzinātas vietas, kur vajadzētu likt kameras – Vecāķi, Vakarbuļļi, Buļļu kāpas. Arī iedzīvotāji aicināti ziņot par vietām aizsargājamajās teritorijās, kur būtu jāizvieto kameras.

Deputāti uzdeva daudz jautājumu par kameru dārdzību, prasot, vai tās nav iespējams iegādāties lētāk. Uz to paskaidrots, ka kameras atbilst nepieciešamajām kvalitātes un drošības prasībām un ir saslēdzamas ar pašvaldības policijas videonovērošanas sistēmu.

Vieni mēslo, citi maksā

Ik gadu palielinās no Rīgas Mežu teritorijām izviesto atkritumu apjoms. Šogad trijos mēnešos vien – vairāk nekā 420 tonnu, kas uzņēmumam un līdz ar to arī rīdziniekiem izmaksājis teju 32 000 eiro. Pērn savākts 1500 tonnu atkritumu un vēl arī vairāk nekā 30 tonnu riepu, Rīgas Mežu izmaksas par atkritumu nodošanu pārsniedza 70 000 eiro. Par šādu summu varētu izaudzēt ap 300 000 priežu stādu, aptuveni trešo daļu no uzņēmuma ik gadu iestādītajām priedītēm.