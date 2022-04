FOTO: Čaka ielā iestāda 26 kokus

Nākamās nedēļas sākumā tiks sākti arī Elizabetes ielas apzaļumošanas darbi, posmā no Eksporta ielas līdz Brīvības bulvārim, iestādot 20 kokus. Tāpat Elizabetes ielā, posmā no Satekles ielas līdz Brīvības bulvārim, tiks iestādīti 75 košumkrūmi.

Labiekārtojuma elementu uzstādīšana vēl ir gaidāma trīs Krišjāņa Valdemāra ielas posmos: posmā no Zirņu ielas līdz Laktas ielai, posmā no Bruņinieku ielas līdz Zirņu ielai, posmā no Kronvalda bulvāra līdz Bruņinieku ielai.

Tāpat darbi tiks veikti Brīvības ielā, posmā no Lāčplēša ielas līdz Gaisa tiltam; Dzirnavu ielā, posmā no Tērbatas ielas līdz Gogoļa ielai; Lenču ielā un Ganu ielā; Merķeļa ielā; Kalpaka bulvārī, posmā no Brīvības bulvāra līdz Kr. Valdemāra ielai; kā arī Stabu ielā.

“Tikai Centra apkaimē vien kopumā ir plānots uzstādīt 60 solus, 56 atkritumu urnas, 201 velosipēda statīvu, 171 puķu kasti, kā arī iestādīt 57 kokus," atklāja Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks satiksmes un pilsētas attīstības jautājumos Vilnis Ķirsis.

"Šie uzlabojumi ne tikai padarīs pilsētu vizuāli pievilcīgāku, bet arī draudzīgāku cilvēkiem – īpaši soliņi ir vieta, kur apsēsties un atvilkt elpu gan senioriem, gan jaunajiem vecākiem ar bērniem. Pilsētvides labiekārtošana un infrastruktūras sakārtošana šogad plānota arī citās Rīgas apkaimēs."