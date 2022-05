Joahims Zīgerists un Odisejs Kostanda: “Ukraiņu Dāvids uzvarēs krievu Goliātu”

Putinisms ir vissatrunējušākā un visprimitīvākā vara

Nav šaubu, ka, ātri uzveicot Ukrainu, sekotu uzbrukums Polijai, Baltijas valstīm un Zviedrijai ar mērķi iznīcināt Rietumu demokrātiju un NATO. Tomēr, lai kā Krievija gribēja parādīt savu pseidovarenību, šobrīd iluzorās “krievu pasaules” Potjomkina sādža brūk un plīst pa visām šuvēm.

Jāatceras, ka visi asiņainie diktatori – Kadafi, Huseins un citi – savu dzīvi beidza nožēlojami traģiski. Putins nebūs izņēmums – jau šobrīd visa civilizētā pasaule gaida viņa galu. Jautājums vien, cik lielā apmērā izaugs izsludinātā atlīdzība par bunkurā tupošā fīrera novākšanu un kurš būs tas, kas ne vien atbrīvos pasauli no šī asiņainā pundura, bet pie viena arī labi nopelnīs!

Eiropa atkal pieredz krievu barbaru plosīšanos

Šķiet, šodien pasaulē nav neviena, kurš nezinātu, kas ir Buča un Mariupole. Šīs Ukrainas pilsētas uz visiem laikiem cilvēces kolektīvajā apziņā tiks saistītas ar baisu slaktiņu, kurā krievu orki, t.i. krievu armija, ar baudu izvaroja, nogalināja un spīdzināja visus ukraiņus pēc kārtas – arī mazus bērnus.

Diemžēl, ne jau pirmo reizi Eiropa spiesta saskarties ar šo tumsonīgo necilvēku invāziju – 1945. gadā krievu armija Vācijā izvaroja vismaz 2 miljonus sieviešu vecumā no 8 līdz 80 gadiem. Līdzīgi tā rīkojās arī Ungārijā, Latvijā un citās valstīs, kas pieredzējušas krievu īstenoto “atbrīvošanu”.

Krievu vardarbībai ir arī gluži “materiālistiskas” saknes – kā vaņku marodieri laupīja Austrumprūsijā un Berlīnē, tā šodien tie to pašu dara Ukrainā. Netiek “smādētas” ne mikroviļnu krāsnis, ne televizori un pat ne sieviešu apakšveļa, tualetes podi un suņu būdas. Turklāt šo laupīšanu neveic kādi mistiski nezin no kurienes uzradušies “indivīdi” - to veic regulārā Krievijas armija, kas tādējādi īsteno savas valsts varas apzināto politiku – masveida teroru un genocīdu pret ukraiņu tautu.

Vistraģiskākais, ka daudzi krievi joprojām atsakās ticēt acīmredzamajam. Šķiet, ka tik ļoti ar propagandas aklumu sistai tautai nākotnes var arī nebūt – tāds var izrādīties “krievu pasaules” celšanas plāna sausais atlikums.

Patiesības mirklis ir klāt arī Latvijā

Šis baisais karš ir parādījis, kas īsti ir kas arī Latvijā. Ja kvēlo putinistu jeb tā sauktās piektās kolonnas esamība īpašu pārsteigumu neradīja, tad kopējais nozombēto ļautiņu skaits, sevišķi Latgalē, ir šokējošs.

Paldies Dievam, ka mūsu valdībā vēl ir tādi vīri kā aizsardzības ministrs Pabriks un ārlietu ministrs Rinkevičs. Paldies Dievam, ka mūsu valdībā nav Gobzems, Lembergs vai Šlesers. Ar pārējiem valdības un Saeimas nīkuļiem un naudas izšķērdētājiem, kuri īpaši “izcēlās” Covid-19 laikā, vēlētāji tiks galā pie rudenī gaidāmo vēlēšanu urnām.

Tikmēr neatslābsim, jo pašlaik notiek civilizācijas karš ar barbarismu. Krievijas agresijai ir jāatbrīvo mūs no egoisma un vienaldzības. Kaut uz laiku aizmirsīsim sīkos strīdus par to, vai saldējums jāsauc par melnīti vai baltīti, beigsim kašķēties par to, kurš ir vakseris, antivakseris, kovididiots, liberasts vai konservs. Esam vienoti, jūtam līdz un palīdzam Ukrainai, atbalstam tās armiju un sniedzam patvērumu kara bēgļiem.

Gļēvuļi un vienaldzīgie kļūst par vergiem, nākotne pieder brīviem un drosmīgiem cilvēkiem! Katra brīvību mīloša cilvēka ieguldījums ir svarīgs, citādi karš jau visā drīzumā var pieklauvēt pie mūsu namdurvīm.

Slava varoņiem! Slava Ukrainai! Dievs, svētī Latviju!

Joahims Zīgerists, Odisejs Kostanda

Rakstiet: kostanda.odisejs@gmail.com