Vienīgais, kas liecina, ka kāda dzīva dvēsele tur parādās, ir perfekti notīrītais pagalms un sakoptie apstādījumi. Sētnieks un dārznieks, pēc visa spriežot, tur ir visai biežs viesis, bet nekādas citas dzīvības pazīmes: logi aizdarīti, autostāvvieta tukša…

Baltkrievijas vēstniecības Rīgā vārti cieši aizslēgti: aiz tiem dzīvība nevaid. (Foto: Juris Rozenbergs)

Tikmēr ierobežotā apmērā starp abām valstīm tiek uzturētas diplomātiskās attiecības konsulāro dienestu paspārnē: Baltkrievijā darbojas Latvijas vēstniecības konsulārā nodaļa Vitebskā, bet Baltkrievijas vēstniecības konsulārā nodaļa strādā Daugavpilī.

Latvija pārstājusi izsniegt vīzas Baltkrievijas pilsoņiem, bet mūsu Ārlietu ministrija paziņojusi: “Ņemot vērā Baltkrievijas teritorijas iesaisti pilna mēroga Krievijas karadarbībā pret Ukrainu, Krievijas un Baltkrievijas bruņoto spēku pastiprināto aktivitāti Baltkrievijas teritorijā, ievērojamiem drošības riskiem un šobrīd neprognozējamu drošības situācijas attīstību tuvākajā nākotnē, aicinām Baltkrievijā esošos Latvijas valstspiederīgos pamest valsti.”

Bet Baltkrievijas Robežapsardzes komiteja aprīļa vidū paziņoja, ka uz mēnesi Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, kā arī Lietuvas valstspiederīgajiem, piešķir tiesības Baltkrievijā ieceļot bez vīzas, to pamatojot ar Lieldienu svētkiem un to, ka Covid-19 pandēmijas dēļ divus gadus nebija normālas iespējas ceļot vienam pie otra. Reaģējot uz to mūsu drošības struktūras brīdina:

“Šāda ārēji brīvas ceļošanas iespēja patiesībā var radīt potenciālus draudus Latvijas un Lietuvas pilsoņiem, nonākot ne tikai pastiprinātā Baltkrievijas izlūkdienestu darbinieku kontrolē, bet arī paverot iespēju Baltkrievijas un Krievijas izlūkdienestiem izdarīt spiedienu uz pilsoņiem, iesaistot tos spiegošanā,” un silti iesaka nedoties uz Baltkrieviju.

20 Foto Līdzās citiem hokeja čempionāta dalībvalstu karogiem Baltkrievijas oficiālo karogu aizstāj ar vēsturisko sarkanbalto +16 Skatīties vairāk

Jauns.lv jau rakstīja, ka, reaģējot uz 23. maijā Baltkrievijā notikušo lidsabiedrības “Ryanair” lidmašīnas sagrābšanu un tam sekojušo divu tās pasažieru, opozīcijas žurnālista Romāna Protaseviča un viņa draudzenes, aizturēšanu, Rīgā, pie viesnīcas “Radisson Blu Hotel Latvija”, kur bija izlikti pasaules čempionāta hokejā dalībvalstu karogi, Baltkrievijas oficiālo karogu Rīgas mērs Mārtiņš Staķis un ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs nomainīja pret Baltkrievijas vēsturisko baltsarkanbalto karogu.

Tādēļ Latvijas vēstnieks Baltkrievijā Einārs Semanis tika izsaukts uz Baltkrievijas Ārlietu ministriju, kur iepazīstināts ar lēmumu likt Latvijas vēstniecības Minskā diplomātiem un administratīvi tehniskajiem darbiniekiem atstāt valsti. Atbildot uz Baltkrievijas rīcību, Latvijas Ārlietu ministrija izsauca Baltkrievijas pagaidu pilnvaroto lietvedi, lai informētu par identisku rīcību un Baltkrievijas diplomātu izraidīšanu līdz attiecību normalizēšanas brīdim.