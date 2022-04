Ko un par cik šodien var nopirkt Rīgas Centrāltirgū? FOTOREPORTĀŽA

Iestājoties siltajam laikam, sākusies rosība tirgus āra plačos. Daudzi zemnieki savu produkciju uz galdiem sāk izlikt tikai šonedēļ. Cenas dažādas: viena prece ir dārgāka, jo sezona vēl nav sākusies, bet citas vērtība atkal augsta tādēļ, ka sezona jau iet uz beigām.

Vieniem sezona sākas, citiem beidzas

Edgars no Auces saka, ka bērzu sulas cenas nupat ir cēlušās, jo sezona ejot uz beigām. (Foto: Juris Rozenbergs)

Edgars no Auces “Klūgām” Jauns.lv teica, ka tikko par vienu eiro dārgāka palikusi bērzu sulas “pieclitrene” (tagad tā maksā sešus eiro), jo bērzu sulu laiks ejot uz beigām. Litra sulas pudele maksā divus eiro, bet divus litrus var nopirkt par trīs eiro: jo lielāku tilpumu pērk, jo lētāk. Mazliet dārgāk tas ir nekā pašam piebraucot ceļmalā pie tirgotāja, kurš vēl pirms pāris dienām Liepājas šosejmalā divus litrus sulas piedāvāja par diviem eiro. Bet tirgū vienmēr būs mazliet dārgāk nekā ceļmalā, jo sulas pudele uz tirgu gan jāaizved, gan arī jāmaksā par tirgus vietu.

Kāda saimniece, kura tikai 20. aprīlī atklājusi āra tirdzniecības sezonu, teic: “Tagad, kad sezona vēl nav sākusies, vietējie zaļumi ir dārgāki nekā tad, kad sāksies sezona. Tā, piemēram, 100 grami skābeņu tagad maksā eiro.”

Savukārt Gunita no Iecavas “Dižskudrām” piedāvā zaļos lociņus par pieciem eiro kilogramā, sakot: “Principā jau būtu jāuzliek lielāka cena, bet jādomā par to, vai cilvēks to varēs nopirkt. Bet tās cenas pie brīžiem liekas gluži smieklīgas. Piemēram, veikalā lociņi maksā 12 eiro, bet pie manis pieci.

Tevi jau visu laiku spiež pie zemes, viņi (pircēji) jau nesaprot, ka degviela un viss pārējais paliek dārgāks. Esmu pārdevēja un tirgus jau gadu gadiem man ir kā otrās mājas.”

100 gramu redīsu maksā 25 centi, pētersīļi – 70 centi, dilles – viens eiro. Kilograms kartupeļu – 80 centi, kāposti – viens eiro, tomāti – trīs-četri eiro, gurķi – trīs eiro, pētersīļa sakne – 2,50 eiro, ķiploki – septiņi eiro kilogramā. Pārējās cenas skatieties Jauns.lv fotogalerijā.

Kamēr nav izaugusi vai izdīgusi vietējā produkcija, tirgus placī var nopirkt ievestos zaļumus, tostarp arī visnotaļ eksotiskus: eksotiska paskata vīnogas no Namībijas – pieci, Monako mellenes – 14 eiro, Peru granātāboli – par seši eiro, Spānijas paprika – 1,80 eiro kilogramā. Pēdējā mēneša laikā lētākas palikušas importa zemenes.

Gaļa tirgū vienmēr lētāka

Gaļas cenas Centrāltirgus skārnī, salīdzinot ar lielveikalu cenām, pārsteidz: apmēram par diviem eiro kilogramā lētāk nekā pilsētas bodē. (Foto: Juris Rozenbergs)

Gaļas paviljona pārdevējas Jauns.lv teica, ka cenas, kā jau visam, cēlušās. Tomēr kilograms cūkgaļas, kas veikalā maksā sešus-septiņus eiro kilogramā, te dabūjams apmēram par eiro lētāk. Tirgotāja no Snēpeles saka: “Protams, ka cenas ir cēlušās, bet nevarētu teikt, ka pircēju mazāk – savi klienti bijuši vienmēr.”

Bet, ja pensionārs senāk pirka gaļas gabalu par trim eiro, tad tagad arī. Un viņam tā gaļas šķēle nu iznāk plānāka.

Viņas kolēģe no skārņa blakus letes piebilst: “Centrāltirgū gaļa vienmēr bijusi lētāka nekā pārējās vietās, jo te lielāks apgrozījums un cilvēku plūsma. Šeit ir cita specifika, jo es pati varu regulēt cenu, skatoties pēc situācijas.”

Tomēr cenas ir pieaugušas, atzīst arī citi tirgotāji, arī slaveno “Rubeņu” vistiņu stendā.

Eksotika – nesašķērēts maizes klaips

Tirgū var nopirkt tādu “maizes eksotiku” kā šķēlēs nesašķērētu maizes klaipu. (Foto: Juris Rozenbergs)

Arī piena stenda pārdevējas atzīst, ka cenas mainījušās, un ne jau uz to lētāko galu. Kāda biezpiena tirgotāja teic, ka pēdējā gada laikā biezpienam cenu zīmes un lielāku ciparu mainījusi divas reizes: vispirms par kādiem desmit centiem, bet otro reizi par 30-40 centiem kilogramā vairāk.

Tomēr arī šeit prece lētāka nekā lielveikalā. Piemēram, litrs īsta lauku piena maksā 80 centus, bet veikalā tetrapakas cena jau ir lielāka par eiro.

Piena produktu pārdevēja no Ķekavas “Birzniekiem” saka: “Te jau viss ir mājās gatavots, bez konservantiem. Un arī cena lētāka nekā veikalos. Bet cilvēki jau bieži vien to nesaprot. Pērkot “lētā” biezpiena paciņu, viņš jau neskatās, cik tas biezpiens kilogramā maksā.”

Arī maizes klaipu tirgū var nopirkt ja ne lētāku, tad garšīgāku gan. Piemēram, Limbažu “Liepkalnu” stendā var nopirkt tādu “eksotiku” kā šķēlēs nesašķērētu maizes klaipu. Salas maiznīcā piedāvā nopirkt tās pašas dienas cepumu, bet tas gan vienam otram, kurš skaita katru centu makā, var kost pa kabatu.

Kamēr tiek remontēts šīs ziemas vētrā saskādētais Dārzeņu paviljona jumts, skābētie gurķīši un kāposti jāmeklē vienā Zivju paviljona stūrī. Cenas: sālīti un marinēti gurķi – 2,5-3,5 eiro, ķiploki – 10 eiro kilogramā.

Arī aplūkojot zivju produkciju, jāteic, ka cenas ir dārgākas nekā pirms kādiem pāris gadiem. Zivis jau kūpinātas un gatavinātas tepat mūsu zvejniekciemos, bet savā vairumā ķertas gan kādu jūras jūdzi patālāk no Rīgas jūras līča.

Katrā ziņā Rīgas Centrāltirgus piedāvājums ir plašāks un arī lētāks nekā lielveikalu plauktos atrodamais, kaut arī, salīdzinot ar dažiem gadiem iepriekš, tirgotāju skaits ir ievērojami sarucis. To var redzēt, piemēram, ne tikai pēc maizes un piena tirgotāju skaita, bet arī pēc tā, ka slēgti divi paviljoni (bijušais Piena paviljons tagad atvēlēts dažādu neēdamu sīkpreču andelei, bet Dārzeņu paviljons pašlaik tiek remontēts) un visiem vietas pietiek, ir pat neaizņemtas tirdzniecības vietas.

