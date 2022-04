Iekštelpās maskas turpina nēsāt 19% Latvijas iedzīvotāju, secināts aptaujā

Aptaujā 27% respondentu snieguši atbildi, ka sejas maskas drīzāk turpinās nēsāt, 22% to drīzāk nedarīs, 23% to noteikti nedarīs, bet vēl 9% konkrētu viedokli sniegt nevarēja.

Salīdzinot rezultātus pēc dzimuma, nedaudz biežāk sabiedrisku vietu iekštelpās sejas maskas noteikti apņēmušās nēsāt sievietes - viņu vidū to joprojām plāno darīt 19% sieviešu, kamēr vīriešiem šis rādītājs ir 18%. Tāpat 29% sieviešu un 24% vīriešu atbildēja, ka sejas maskas drīzāk turpinās nēsāt.

Tikmēr 23% sieviešu un 22% vīriešu sejas maskas drīzāk neturpinās nēsāt, 19% sieviešu un 27% vīriešu to noteikti nedarīs, bet vēl 10% sieviešu un 8% vīriešu konkrētu viedokli sniegt nevarēja.

Biežāk sabiedrisku vietu iekštelpās sejas maskas plāno nēsāt krievvalodīgie - viņu vidū uz šo jautājumu 31% sniedza apstiprinošu atbildi, bet vēl 18% norādīja, ka drīzāk plāno to turpināt darīt.

Savukārt latviešu vidū sejas maskas arī pēc aprīļa noteikti plāno nēsāt 17% iedzīvotāju, bet vēl 28% atbildēja, ka to drīzāk darīs nekā nedarīs.

Tikmēr sejas maskas neturpinās valkāt kopumā 45% latviešu un 47% krievvalodīgo, bet vēl 10% latviešu un 4% krievvalodīgo konkrētu viedokli sniegt nevarēja.

Biežāk sabiedrisku vietu iekštelpās, kur pulcējas daudz cilvēku, sejas maskas turpinās nēsāt iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 24 gadiem - viņu vidū apstiprinošu atbildi sniedza 27%, kam seko vecuma grupa no 55 līdz 74 gadiem - 24%. Pārējās vecuma grupās sabiedrisku vietu iekštelpās maskas pagaidām turpinās nēsāt vien 13% līdz 15% iedzīvotāju.

Uz jautājumu, vai turpinās sabiedrisku vietu iekštelpās nēsāt maskas, negatīvu atbildi biežāk sniedza iedzīvotāji vecumā no 45 līdz 54 gadiem, kam seko vecuma grupa no 25 līdz 34 gadiem un iedzīvotāji vecumā no 35 līdz 44 gadiem.

Aptauja veikta sadarbībā ar interneta pētījumu kompāniju "Gemius", aptaujājot 1859 respondentus.