Saeima šogad 9. maiju noteikusi par Ukrainas cietušo un bojā gājušo piemiņas dienu un aizliegusi jebkādu pulcēšanos tuvāk par 200 metriem no ikviena Latvijā esoša padomju armijas vai tās karavīru uzvaru un piemiņu slavinoša pieminekļa.

Ar ziediem pie sētas

Savā uzrunā Rosļikovs apvaino Rīgas domi un tās lēmumu tehnisku iemeslu dēļ iežogot pieminekli sabiedrības šķelšanā un uzdod retorisku jautājumu: “Ko gan mēs viņiem esam izdarījuši (ar to, visticamāk, domāti, krieviski runājošie – Red.), ka viņi mums grib aizliegt nolikt šeit ziedus? Domāju, ka tā nenotiks, un tāpat visiem, kas vēlas, jānāk un ziedi jānoliek kaut vai pie sētas un jāizveido ziedu paklājs.”

Rosļikovs publiski paudis arī sašutumu par skolās izdalītajām skolēnu aptaujas anketām, kurās bija jautājumi par viņu nostāju pret karu Ukrainā. Rosļikovs to interpretē kā totalitāras valsts pazīmi.

Vienā no saviem video vēstījumiem vēršoties pie Valsts policijas priekšnieka Armanda Ruka, viņš apgalvo: “Kad manam bērnam skolā liek uzņemt sevī kara šausmas un slepkavības, es noklusēju. Kad manam bērnam piespieda pīt maskēšanās tīklus, es arī neko neteicu. Bet tagad skolā izplata anketas, kurās manam bērnam ir jāparāda sava lojalitāte karam Ukrainā un valsts režīmam, es vairs klusēt nevaru. Tas nav zemākais punkts, tā ir elle, kuru nepieciešams apturēt.”

Kārtējais cīnītājs “pret režīmu”

Rosļikovs vada arī Latvijas Apsardzes nozares darbinieku arodbiedrību un ir valdes loceklis vēl citā organizācijā – Apsardzes darbinieku arodbiedrībā.

Viņš arī zināms kā kvēls cīnītājs pret epidemioloģisko drošību un savā Facebook video tiešraidē saviem sekotājiem apgalvoja: “Ja mēs 1. oktobrī vēlēšanās nenogāzīsim valdošo režīmu, tad vakcinēšanās, maskas un visi ierobežojumi būs atpakaļ.”

2019. gadā Rosļikova darba kabinetā Rīgas domē Valsts drošības dienests veica kratīšanu kriminālprocesā par nacionālā, rasu un etniskā naida kurināšanu. Pašlaik viņa sociālā tīkla Telegram kontā bez grūtībām var atrast diskusijas, kurās tiek apspriesta Latvijas iespējamā neatkarības zaudēšana.

Aizgājis no Saskaņas

Rosļikovs vada paša izveidoto partiju Stabilitātei, kuru nodibināja kopā ar bijušo Rīgas domes deputātu Valēriju Petrovu pērn janvārī. Pirms tam Rosļikovs bija Saskaņā un pat ieņēma galvaspilsētas domes Attīstības komisijas vadītāja amatu.

Viņš visai pamanāmi centās kopēt bijušā Rīgas mēra Nila Ušakova stilu, un daudzi viņu pat piesauca kā iespējamo nākamo Saskaņas līderi. Tomēr pēc Ušakova ievēlēšanas Eiroparlamentā Rosļikovs un vēl trīs Saskaņas deputāti atšķēlās no partijas un izveidoja savu frakciju, līdz ar ko valdošā koalīcija domē pazaudēja absolūto vairākumu. Toreiz kuluāros runāja, ka šķelšanos izraisījusi neapmierinātība ar amatu sadali.

Komiskas ambīcijas

Nesenajā partijas Stabilitātei biedru sapulcē Rosļikovs izvirzīts par premjera amata kandidātu. Šai mazpartijai lielu atbalstu izrāda un ir pievienojusies arī organizācija, kas dēvējas par Tautas kalpiem. Tās redzamākie pārstāvji ir Aivars Smans un skaistumkonkursu rīkotāja Kristīne Lindenblate.

Viņi ir zināmi arī kā vieni no sīvākajiem antivakseru kustības piekritējiem. Smans ir tiesāts par pasu viltošanas organizēšanu, ir visai tuvās attiecībās ar Jaunās paaudzes līderi Alekseju Ļedjajevu.

Nevienā pusē, bet pret Ukrainu

Lindenblate izcēlusies ar paziņojumu, ka karā Ukrainā nenostājas nevienā pusē, kritizējusi sankcijas pret Krieviju un ukraiņiem sniegto atbalstu ar ieročiem, finansēm un izlūkdienestu ziņām.

Līdzšinējā Miss & Mrs. Top of the World nacionālā direktore Ukrainā Tetjana Kotjolkina pēc Lindenblates izteikumiem atkāpās no amata un vairākas ukrainietes atteicās no konkursā saņemtajiem tituliem. “Mēs nenesīsim konkursa nosaukumu, kas atbalsta ukraiņu tautas asinsizliešanu!” pavēstīja Kotjolkina.

No uzvaras kroņa atteicās arī Miss Top of the World Plus Size 2021 pirmās vietas ieguvēja Signe Andersone, kura pārstāvēja Lielbritāniju.

Šī nav daļa no policijas

Reaģējot uz Alekseja Rosļikova izpausmēm, Valsts policijas savā oficiālajā tvitera kontā informē: “Arodbiedrība nav daļa no Valsts policijas struktūrvienības un ir neatkarīga organizācija. Šī persona nestrādā policijā, ar viņu netiek īstenota pat sadarbība. VP absolūti norobežojas no izteikumiem, tie neatspoguļo VP nostāju. P.S. – policija ir piefiksējusi personas izteikumus.”

Jāatzīmē, ka Latvijas Apvienotā policijas arodbiedrība ir lielākā no tiesībsargājošo iestāžu darbinieku arodbiedrībām, kurā ir pārstāvēti Valsts policijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Rīgas un dažu citu pašvaldību policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts robežsardzes darbinieki.