Galvenais uzvarai pār Putinu

Šausminošās ainas no Krievijas kara noziegumiem Ukrainas pilsētās un ciemos liek atkal un atkal jautāt: ko mēs varam darīt, lai stātos pretī agresoram?

Latvijas cilvēki ziedo naudu Ukrainas armijai, sūta džipus Ukrainas zemessargiem, pin aizsargtīklus, uzņem savās mājās sievietes un bērnus, kas bēg no kara šausmām.

Latvijas valdība ir piegādājusi Ukrainai visus iespējamos ieročus un ekipējumu. Latvijas diplomāti turpina strādāt ar saviem ES un NATO kolēģiem pie vēl stingrākas atbildes Krievijai.

Latvijas deputāti Eiropas Parlamentā pieprasa Eiropas valdībām nekavējošu visstingrāko sankciju noteikšanu pret Putina noziedzīgo režīmu un agresorvalsti kopumā.

Ikkatra viena diena, kurā Eiropa turpina pirkt Krievijas gāzi, nozīmē vienu miljardu eiro Krievijas kara mašīnas finansēšanai. Krievijas ieņēmumi no naftas un gāzes pārdošanas ne tikai ļauj finansēt karu. To apmaksa rubļos palīdzētu stabilizēt rubļa vērtību.

Tāpēc Baltijas valstis pilnībā atsakās no Krievijas gāzes iegādes, un tāpēc mēs Eiropas Parlamentā prasām visā Eiropas Savienībā noteikt pilnīgu Krievijas naftas, gāzes un ogļu iepirkumu aizliegumu, banku atslēgšanu un vēl plašākas sankcijas Putina režīma elitei.

Latvija jau šobrīd var nodrošināt tai nepieciešamo dabasgāzi, saņemot sašķidrinātu gāzi caur Klaipēdas termināli, 1. maijā darbu sāks Polijas-Baltijas gāzes savienojums, un līdz gada beigām varētu sākt darboties jauns terminālis Igaunijā.

Tātad tehniski tas ir iespējams, un atteikšanās no Krievijas gāzes ir principa jautājums. Un, lai tam būtu jēdzīgs efekts, tajā ir jāpievienojas visai Rietumu pasaulei.

Mēs, Rietumu pasaule, jau esam karā, kurā aizsargājamies pret agresoru. Ukraiņi to dara ar ieročiem rokās. Mūsu ieroči šajā karā pašlaik ir pirmām kārtām ekonomiskie, finansiālie un informatīvie. Tai skaitā gatavība patērēt mazāk enerģijas, maksāt par to lielāku cenu un principā nemaksāt nevienu eiro par to Putina režīmam.

Lai šo apņēmību īstenotu, ir steidzami jāgatavojas nākamajai apkures sezonai, darbs pie tā jāuzsāk nekavējoties:

• jāizmaina likumi;

• ja nepieciešams, jānosaka īpašs, enerģētiskās krīzes režīms;

• jāīsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas programma par fosilā kurināmā apkures katlu nomaiņu;

• radikāli jāatvieglo ceļš vēja parku būvniecībai, lai vēja enerģija ļautu drīzāk patērēt pēc iespējas mazāk dārgās gāzes.

Piedalīties uzvarā pār Putina režīmu mēs varam katrs ar savu rīcību.

Pirmām kārtām samazinot enerģijas patēriņu:

• mazliet zemāka temperatūra iekštelpās, mazliet siltāks apģērbs;

• mazāk karstā ūdens un īsāks laiks dušā;

• atteikties no gāzes katliem, pāriet uz elektrību, sauli, siltumsūkņiem, šķeldu, granulām;

• mazāks auto dzinējs, mazāks degvielas patēriņš, vairāk kopbraukšanas un sabiedriskā transporta izmantošanas.

Apturēt Krieviju tagad!

Gija Verhofstata, Ivara Ijaba un vēl (200) Eiropas Parlamenta deputātu aicinājums Eiropas institūciju līderiem – Eiropadomes Eiropas Komisijas priekšsēdētājai un ES Augstajam pārstāvim ārlietās.

Pēc briesmīgo Krievijas kara noziegumu atklāšanas Bučā, joprojām notiekošās Mariupoles izpostīšanas un tūkstošiem Ukrainas pilsoņu vardarbīgas deportēšanas uz Krieviju ir steidzami nepieciešams krasi pastiprināt sankcijas pret Putina noziedzīgo režīmu.

Tāpēc mēs mudinām jūs nekavējoties sasaukt Eiropadomes ārkārtas sanāksmi ar mērķi:

• noteikt pilnīgu naftas, gāzes un ogļu embargo;

• slēgt visas ostas Krievijas kuģiem un precēm;

• pilnībā atslēgt visas Krievijas bankas no SWIFT sistēmas;

• paplašināt Krievijas oligarhu, amatpersonu un ierēdņu sankciju sarakstu, pamatojoties uz Alekseja Navaļnija fonda sniegtajiem vārdiem.

Tā kā Putins tagad koncentrē savu brutālo agresiju uz Ukrainas austrumiem un dienvidiem un pat ir uzsācis uzbrukumu Odesai, ir steidzami jāsūta arī vairāk ieroču un militārā aprīkojuma, tostarp tanki, bruņumašīnas, smagā artilērija, pretkuģu raķetes un jaudīgākas pretgaisa aizsardzības sistēmas.

Papildus jauniem Eiropas Savienības dalībvalstu centieniem mēs mudinām jūs šim nolūkam pilnībā izmantot Eiropas Miera mehānisma finanšu avotus.

Kā eiropieši mēs vienmēr sakām “nekad vairs” pēc 20. gadsimta genocīdiem mūsu kontinentā. Vai mēs šos vārdus domājam nopietni? Šī ir mūsu patiesības stunda.

Kara noziedzniekiem būs jāatbild. Arī Putinam

Ukrainā tiek pastrādāti nepārprotami kara noziegumi: uzbrukumi civiliedzīvotājiem, civilo ēku un veselu ciematu iznīcināšana.

Starptautiskās Krimināltiesas galvenais prokurors jau martā ir devies uz Ukrainu. Ja tiesa atradīs pierādījumus par kara noziegumiem, jātiesā būs ne tikai to izpildītāji, bet arī tie, kas deva pavēles un pieņēma lēmumus. Tas ir, arī Putinu var saukt pie kriminālatbildības.

Turklāt izmeklēšana Ukrainā būs vieglāka nekā Dienvidslāvijā, jo Ukraina pati ir pieprasījusi starptautisku tiesas procesu. Eiropas valstīm ir jāpiedalās šo noziegumu dokumentēšanā, izmeklēšanā un juridiskajā procesā, kas ļautu tiesāt visus atbildīgos – no kareivja līdz Putinam.

ANO tribunālu Dienvidslāvijai un Ruandai prokurore Karla Del Ponte ir aicinājusi izdot starptautisku Vladimira Putina aresta orderi. Viņu īpaši šokē masu kapu izmantošana, kas atgādina to, kas notika bijušajā Dienvidslāvijā.

• “Es biju cerējusi, ka nekad vairs neredzēšu masu kapus.”

• “Kad sākās izmeklēšana pret Slobodanu Miloševiču, viņš joprojām bija Serbijas prezidents. Kas toreiz būtu domājis, ka kādu dienu viņš tiks tiesāts? Neviens!”