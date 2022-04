Kalniete: Putins un Kremļa pakalpiņi jātiesā ANO tribunālā par kara noziegumiem Ukrainā

Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta deputāte, Eiropas Tautas partija grupa: “Mariupole, Buča, Irpiņa, Hostomeļa - izdedzinātas, sagrautas un ar zemi nolīdzinātas pilsētas, spīdzināti un nogalināti vīrieši un zēni, izvarotas un nogalinātas sievietes un meitenes, nolaupīti 11 pilsētu mēri, desmitiem tūkstošu uz Krieviju aizvestu Ukrainas pilsoņu un 10 miljoni bēgļu. Tāda ir asiņainā necilvēcības sliede, ko aiz sevis atstājis krievu karapūlis, dodoties uz nākamo vietu Ukrainā, lai turpinātu slepkavot un graut. Tas ir genocīds pret ukraiņu tautu! Putins, tāpat kā Hitlers, ir kara noziedznieks, kas kopā ar viņa pavēļu pildītājiem ir jātiesā ANO tribunālā par kara noziegumiem Ukrainā. Latvijai un ES ir jādara viss, lai šāds tribunāls, lai kā to sauktu, tiktu izveidots.”

“Ukraina ir un būs piederīga Eiropai. To vēlreiz apliecināja Eiropas Parlamenta prezidente Roberta Metcola, tiekoties ar prezidentu Zeļenski Kijivā, un tur uzsverot atbalstu Ukrainas kandidātvalsts statusam un paātrinātai uzņemšanas procedūrai ES. Tāpēc Parlaments pieprasa Komisijai ātri sagatavot ziņojumu, uz kura pamata Eiropas Padome lems par Ukrainas kandidātvalsts statusu. To Eiropa ir parādā ukraiņu tautai par varonīgo cīņu ar Krievijas agresoru,” uzsver S. Kalniete.

Deputāte norāda: “Katram un ikvienam eiropietim ir jāsaprot, ka Ukraina šajā karā nedrīkst zaudēt, jo Krievijas uzvara nozīmēs Eiropas sakāvi. Tieši nākamās nedēļas, kad krievi sakopos spēkus triecienam Donbasā un Melnās jūras piekrastē, būs izšķirošas kara iznākumam. Tāpēc ne dienu nedrīkst kavēties ar militārās palīdzības un ieroču piegādēm. Ukraiņiem munīcija, pretgaisa aizsardzības sistēmas, tanki, bruņu transportieri ir vajadzīgi tūlīt, lai apturētu un atsistu krievu karapūļu uzbrukumu. Tas būs pārcilvēcīgi grūti, jo tuvojas 9.maijs, un gan jau Putins ir sasapņojies par krāšņu uzvaras parādi “Donbas naš” Sarkanajā laukumā.”

Sandra Kalniete aicina eiropiešus apzināties, ka karš Ukrainā ir visas Eiropas karš. “Eiropai nekavējoties jāpārtrauc pirkt Krievijas gāzi, naftu, ogles, lai nefinansētu Kremļa kara mašīnu. Jā, tāpēc nāksies atteikties no dažām ierastajām dzīves ērtībām, taču atšķirībā no ukraiņiem mēs pagaidām esam patvērumā un nemaksājam ar savu dzīvību, neslēpjamies pagrabos no raķešu uzbrukumiem un nebēgam no savām mājām. Atcerēsimies, ka pašlaik ikreiz, kad ieslēdzam elektrību vai gāzi, mēs faktiski atbalstam Krievijas karu Ukrainā,” saka S. Kalniete.

Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete. (Foto: Publicitātes)

Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete pārstāv partiju apvienību JAUNĀ VIENOTĪBA un, pildot doto mandātu darbam Eiropas Parlamentā, strādā Ārlietu un Starptautiskās tirdzniecības komitejās, Drošības un aizsardzības apakškomitejā, kā arī īpašajā komitejā par ārvalstu iejaukšanos Eiropas Savienības demokrātiskajos procesos, tai skaitā plaši izmantojot dezinformāciju. Deputāte aktīvi darbojas Austrumu partnerības ietvaros, lai sekmētu demokrātiskos procesus tādās valstīs kā Ukraina, Moldova, Gruzija un citas.

Eiropas Tautas partijas (ETP) grupa ir lielākā Eiropas Parlamentā kopš 1999.gada. Pašlaik labēji centriskajā politiskajā grupā strādā 178 deputāti no visām ES dalībvalstīm. Nevalstiskās organizācijas “VoteWatch Europe” reitingā Sandra Kalniete ierindota starp 100 ietekmīgākajiem Eiropas Parlamenta deputātiem.

Raksts sadarbībā ar ETP grupu Eiropas Parlamentā.