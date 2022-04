Valsts prezidents: Latvija pilnībā atbalsta Moldovas lēmumu iesniegt pieteikumu uzņemšanai ES

Kā informēja Valsts prezidenta kancelejas Mediju centra vadītāja Justīne Deičmane, ceturtdien Levits darba vizītes laikā Moldovā tikās ar Moldovas prezidenti Maju Sandu un apspriedās par aktuālo ģeopolitisko un drošības situāciju.

Tāpat amatpersonas pārrunāja abu valstu attiecību stiprināšanu un Moldovas eirointegrācijas reformām. Valsts prezidentu vizītē pavada iekšlietu ministre Marija Golubeva (AP) un Latvijas Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts, kuri vizītes laikā tiksies ar Moldovas iekšlietu ministru un robežsardzes vadību.

Valsts prezidents pēc tikšanās atzīmēja, ka ir gandarīts būt Moldovā par spīti sarežģītajiem ģeopolitiskajiem apstākļiem un attīstīt divpusējo dialogu starp Latviju un Moldovu, kā arī veicināt Eiropas Savienības (ES)-Moldovas sadarbību.

Runājot par Moldovas eirointegrācijas centieniem, Latvija pilnībā atbalsta Moldovas lēmumu pieteikties ES kandidātvalsts statusam. Valsts prezidents akcentēja, ka Latvija turpinās atbalstīt Moldovu tās eirointegrācijas reformu procesā, daloties ar savu pieredzi.

"Latvija pilnībā atbalsta Moldovas lēmumu iesniegt pieteikumu uzņemšanai ES. Vēl ir jāsagaida iespējami ātrs lēmums arī no Eiropas Komisijas puses. Latvija uzskata Moldovu par daļu no Eiropas. Moldova arī turpmāk Latvijai būs viena no prioritārajām sadarbības attīstības valstīm. Kopējiem spēkiem strādājam pie tā, lai Moldovas eirointegrācijas process būtu veiksmīgs, it īpaši tādās jomās kā valsts pārvalde, mediji un reģionu attīstība," sacīja valsts pirmā persona.

Apspriežoties par drošības situāciju reģionā, Levits sacīja, ka Ukrainas varonīgā pretošanās Krievijas iebrukumam valstī ir cīņa par kopīgām Eiropas vērtībām un visas Eiropas drošību. Prezidents norādīja, ka līdzīgi domājošām valstīm ir jāturas kopā šajā situācijā, kad mūsu kopīgās vērtības ir apdraudētas.

Levits augsti novērtēja Moldovas ātro rīcību, uzņemot Ukrainas bēgļus un sniedzot viņiem pirmo nepieciešamo atbalstu. Prezidents norādīja, ka Latvija ir gatava uzņemt 500 Ukrainas bēgļu no Moldovas, un šodien uz Latviju dosies 30 bēgļu. Latvija ir veikusi 110 000 eiro lielu ieguldījumu UNICEF Reģionālā Bēgļu atbalsta plāna aktivitātēs Moldovā, tāpat vēl 80 000 eiro ir ieplānoti turpmākā atbalsta sniegšanai.

Deičmane atzīmēja, ka vizītes laikā Ukrainas Bēgļu centram Kišiņevā tiek nogādāta Latvijas humānās palīdzības krava ar pārtiku un higiēnas precēm.

Valsts prezidents arīdzan piebilda, ka Latvija atbalsta Moldovu cīņā ar pandēmiju un nosūtīs 80 000 vakcīnu cīņai ar Covid-19.