Dzīvokļu īpašniekiem būs lielākas iespējas ietekmēt savā mājā notiekošo

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) uzrauga aptuveni 8000 ekspluatācijā nodotu 3.grupas publisko ēku tehnisko stāvokli, un biroja direktore Svetlana Mjakuškina intervijā portālam Jauns.lv vērsa uzmanību, ka saskaņā ar noteikumiem periodiska tehniskā apsekošana, piesaistot sertificētu būvspeciālistu, jāveic arī daudzdzīvokļu ēkām.

Pirms tam tā galvenokārt bija vizuāla apskate, ko varēja veikt arī ēkas pārvaldnieks, bet patlaban noteikts, ka reizi 10 gados apsekošanā jāpiesaista sertificēts būvspeciālists.

Iespējas pārliecināties par tehnisko stāvokli - ierobežotas

“Šobrīd visa informācija par ēkas tehnisko stāvokli ir tās pārvaldnieka rīcībā. Taču pārvaldnieki ir dažādi. Ir dzirdēti gadījumi, kad pārvaldnieki dzīvokļu īpašniekiem nesniedz izsmeļošu informāciju par ēkas kopējo tehnisko stāvokli,” norādīja Mjakuškina.

Lai situāciju uzlabotu, birojs izstrādājis jaunas iespējas BIS. Izveidota mājas ekspluatācijas lieta, kas dod iespēju ikvienam dzīvokļa īpašniekam piekļūt būtiskākajai informācijai par ēkas tehnisko stāvokli.

Informācija būs publiski pieejama

Saeimā ir pieņemti grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, kas nostiprinās dzīvokļa īpašnieku lēmumu pieņemšanas un virzīšanas elektronisku procesu, sniegs iespēju veikt attālinātu kopsapulci vai aptauju, un uzliks par pienākumu mājas lietas daudzdzīvokļu mājās kārtot BIS.

Tas nozīmē, ka svarīga informācija par ēkas tehnisko stāvokli pārvaldniekam būs jāievieto BIS. Tas ļaus ēkas īpašniekiem, pieslēdzoties sistēmai, redzēt, kādi remontdarbi veikti un plānoti, kādi defekta akti ir sastādīti, kad veikta periodiskā tehniskā apsekošana u.tml.

Jaunais pārvaldnieks saņems plašāku informāciju

“Mājas ekspluatācijas lieta būs izveidota un uzturēta BIS, kas gadījumā, ja notiks pārvaldnieku maiņa, ļaus nodot tālāk šo informāciju jaunajam pārvaldniekam. Ir gadījumi, kad, mainoties pārvaldniekam, netiek nodoti mājas ekspluatācijas lietas materiāli. Ar jauno BIS funkcionalitāti tas tiks novērsts,” skaidroja Mjakuškina.

Mājas ekspluatācijas lietu var salīdzināt ar cilvēka slimības vēstures kartīti, kurā var redzēt, ar ko esam slimojuši, kāds ir aktuālais veselības stāvoklis un kas būtu darāms tuvākajā laikā.

Varēs nosūtīt paziņojumu pārvaldniekam

Jau tagad BIS ir radīta iespēja iedzīvotājiem izveidot apsekošanas pieteikumus un paziņojumus ēkas pārvaldniekam, pievienot dokumentus un lēmumus, apskatīt pārvaldnieka pievienotos dokumentus, kā arī pilnvarot citu personu pārstāvēt īpašnieku.

Savukārt namu pārvaldniekiem iespējama skaitītāju mērījumu ievade, uzkrāto līdzekļu, pārvaldīšanas izmaksu un ienākumu vai izdevumu pārskata pievienošana. Tāpat pārvaldnieki varēs veikt remontdarbu reģistrēšanu, apsekošanas pieteikumu saņemšanu un apstrādi, paziņojumu sūtīšanu māju un dzīvokļu īpašniekiem, kā arī dokumentu, lēmumu pievienošanu.

Īpašnieku atbildība saglabājas

“Ir svarīgi, lai šī informācija būtu pieejama ikvienam no mums. Tas, ka mēs deleģējam un nododam noteiktas pilnvaras pārvaldniekam, nenoņem no mums atbildību. Ja mēs esam īpašnieki, mums jārūpējas, ka viss atbilst prasībām ne tikai mūsu dzīvoklī, bet arī attiecībā uz kopējo ēkas tehnisko stāvokli, tostarp to, ka koplietošanas telpas, inženiertehniskie tīkli un nesošās konstrukcijas ir kārtībā un mēs neapdraudam ne sevi, ne apkārtējos,” uzsvēra Mjakuškina.

Jau patlaban ikvienam ir iespējams pārliecināties, vai viņa dzīvojamās ēkas pārvaldnieks sācis izmantot BIS pieejamo pakalpojumu. “Aicinām pārvaldniekus sākt brīvprātīgi izmantot jauno funkcionalitāti, veidot un uzkrāt informāciju par ēkas tehnisko stāvokli,” aicināja BVKB direktore.

Tas, cik plaša informācija un cik ilgā laikā būs pieejama, lielā mērā būs atkarīgs tieši no pārvaldnieku aktivitātes.

Varēs piedalīties arī aptaujās

Pagaidām iedzīvotājiem nav iespējas kopīgi pieņemt lēmumus BIS, bet plānots, ka drīzumā to varēs izdarīt. Tas ļaus arī tiem ēkas īpašniekiem, kas neatrodas uz vietas, attālināti balsot un piedalīties dažādās aptaujās. Paredzēts, ka varēs veidot hibrīdaptaujas, kas nozīmē, ka daļa dalībnieku ir uz vietas, bet citi balso attālināti.

Vai līdz ar jauno funkcionalitāti iespējams uzzināt informāciju ne tikai par savas, bet arī kaimiņu ēkas tehnisko stāvokli? “Sistēmā var redzēt informāciju tikai par savu māju, bet caur to iespējams paziņot par satraucošu citas ēkas tehnisko stāvokli,” norādīja Mjakuškina.

Ja ir aizdomas par bīstamību – jāziņo

Tāpat ir iespēja nofotografēt šķietami bīstamu ēku un informēt par to biroju, sūtot vēstuli uz e-pasta adresi pasts@bvkb.gov.lv.

“Tad mēs šo informāciju izvērtējam. Ja ēka piekritīga mums, veicam ārpuskārtas pārbaudi, bet, ja tā nav piekritīga mums, pārsūtam šo informāciju pēc piekritības būvvaldei. Aicinu nevienu nepalikt malā, un, ja kāda ēka rada bažas par drošību, tad par to ziņot!” mudināja BVKB direktore.