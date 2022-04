Dzērumā izraisīta autoavārija izraisa apdrošinātāju bardzību: dažiem izdodas labi nopelnīt

Saskaņā ar pagājušā gada 12. jūlija paziņojumu apdrošināšanas atlīdzības lietā Makejevam uzlika par pienākumu līdz 2021. gada 15. augustam atlīdzināt apdrošinātājam Compensa Vienna Insurance Group avārijas dēļ radušos zaudējumus 8166 eiro apmērā. Par nesaprotamu viņš uzskata faktu, ka neilgi pirms tam bija saņēmis prasību, kurā figurēja šāda summa – 12 216 eiro.

Apdrošināšanas summas dīvainības

Dokumentos no apdrošināšanas lietas Makejevs konstatējis, ka cietušā transportlīdzekļa īpašniekam (juridiskai personai – Rīgas brīvostas flote) 2021. gada 21. aprīlī jau ir veikts maksājums 8166 eiro apmērā. Tas Makejevam licis domāt – ja viņš nebūtu sācis izrādīt neapmierinātību, būtu nācies samaksāt nepamatotu atlīdzības apmēru.

Pēc likuma zaudējumi sakarā ar transportlīdzekļa bojājumu ir izdevumi par remontu, kas nepieciešami, lai atjaunotu konkrētā spēkrata stāvokli, kāds tas bija pirms satiksmes negadījuma. Situācijā, kad auto novērtēts kā neremontējams, atlīdzību rēķina pēc tā reālās vērtības. Par negadījumu bija uzsākts arī kriminālprocess, taču tas izbeigts, jo nebija neviena cietušā.

Busiņš atdzimis kā Fēnikss no pelniem

Pētot tālāk, Makejevs konstatējis, ka saskaņā ar CSDD informāciju apdrošinātājs ir iesniedzis informāciju, ka pēc pērn 8. martā notikušā negadījuma konkrētais transportlīdzeklis būtu uzskatāms par bojā gājušu, jo tā remonts nav tehniski iespējams vai ir ekonomiski nepamatots.

Saskaņā ar CSDD pieejamo publisko informāciju, lai norakstītu vieglo automobili, kravas auto ar pilnu masu līdz 3500 kilogramu, triciklu vai kvadriciklu, tas nododams transportlīdzekļu apstrādes uzņēmumā. Pēc transportlīdzekļa pieņemšanas apstrādes uzņēmums noraksta to CSDD, bet personai, kura transportlīdzekli nodevusi, izsniedz likvidācijas sertifikātu. Loģiski, ka ar likuma kārtībā norakstītu spēkratu piedalīties ceļu satiksmē un arī to turpmāk reģistrēt kā transportlīdzekli ir aizliegts, izņemot gadījumu, ja tas norakstīts, esot meklēšanā.

Makejevs stāsta: “Liels bija pārsteigums, kad 2021. gada 7. oktobrī Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 83 zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Jona konstatēja, ka šis pats Renault Master ar to pašu numuru atkal piedalās satiksmē bez vizuāli tehniskiem defektiem un ir reģistrēts CSDD. Vēl vairāk, tas izlikts pārdošanā par 10 750 eiro. Pēc transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības redzams, ka tehniskā pase izdota 2021. gada 18. maijā CSDD Jelgavā uz kādas fiziskas personas vārda, turklāt ar derīgu tehnisko apskati līdz 2022. gada 3. martam. Sludinājums bija ievietots ss.com – mums pat izdevās busiņu apskatīt un nofotografēt. Pajautājām arī par remontu, un busa šoferis teica, ka nekas liels tur neesot bijis un remonts izmaksājis vien 1800 eiro.”

Aizdomas par blēdību

Makejevs uzskata – ir pamats pieņēmumam, ka var būt noticis noziedzīgs nodarījums, kura rezultātā apdrošinātājs pieprasījis īstenībai neatbilstošu zaudējumu atlīdzināšanu. Vai nu nodarītais zaudējums ir bijis daudz mazāks, nekā to pieprasīja apdrošinātājs, vai arī transportlīdzekļa faktiskie bojājumi un vērtības noteikšanas aprēķini ir bijuši patiesībai neatbilstoši.

Iepazīstoties ar SIA Daugavas biznesa centrs tāmi par remontu, Makejevs noskaidrojis, ka to sagatavojis kāds Vladimirs Oņiščeņko, kura vārds nav atrodams sertificētu ekspertu sarakstā, kā arī apliecinājuši Roberts Neimanis un A. Ulmanis. Nekādu informāciju par busiņa brīnumaino atdzimšanu Makejevam no uzņēmuma iegūt neizdevās.

Makejevs negadījumā cietušā mikroautobusa fotogrāfijas gan ir parādījis vēl divos servisos, un speciālisti vienbalsīgi pateikuši, ka tādu bojājumu novēršana izmaksātu ne vairāk par 2000 līdz 3000 eiro, bet, izmantojot lietotas detaļas, iespējams, pat lētāk.

“Šīs situācijas un manas kļūdas dēļ tomēr ir radušies jautājumi, uz kuriem līdz šim neatrodu atbildi un patiesu pamatojumu. Vai tiešām, ja esmu izraisījis avāriju dzērumā, esmu norakstīts cilvēks, un tad no manis var piedzīt kosmisku un neatbilstošu summu? Es nenoliedzu savu vainu un nekad to neesmu noliedzis. Esmu gatavs atlīdzināt zaudējumus, bet saprātīgā apmērā. Ja sasisto transportlīdzekli varēja saremontēt par 2000 līdz 3000 eiro un pēc tam vēl notirgot par 10,5 tūkstošiem, tad kāpēc no manis pieprasa it kā norakstīta transportlīdzekļa vērtību? Tagad sanāk, ka uz mana rēķina kāds vienkārši nopelna ap 8000 eiro,” sašutis ir Makejevs.

Tūlīt pēc avārijas. (Foto: no privātā arhīva)

Otras puses skaidrojums: Viss noticis likumīgi un noteiktajā kārtībā

Uzklausot visas šajā notikumā iesaistītās puses, tomēr nākas secināt, ka, lai arī cik dīvaini no Makejeva viedokļa viss izskatās, nekāda krāpšana notikusi nav.

Automašīnas ekspertīzi veica SIA Daugavas biznesa centrs servisa speciālisti. Uzņēmuma pārstāvis Renārs Slesarčuks Likumam un Taisnībai skaidro: “Mēs veicām minētā auto defektēšanu un tāmes sastādīšanu saskaņā ar savstarpējas sadarbības līgumu, kas noslēgts starp mūsu uzņēmumu un Compensa Vienna Insurance Group ADB.”

Klients nevēlējās auto remontēt

Tāmes sastādīšana veikta atbilstoši nozares standartiem, izmantojot specializēto programmu Audatex, bet tālāk sagatavoto tāmi izvērtē un apstiprina Compensa Vienna Insurance Group ADB darbinieki. “Mēs kā sadarbības serviss gatavojām tāmi tālākai apstiprināšanai, cerot, ka klients automašīnu izvēlēsies remontēt. Tomēr no pieredzes varu pateikt, ka parasti ir divi varianti, ko apdrošināšana piedāvā auto īpašniekam – pilnas vērtības izmaksa ar sekojošu norakstīšanu vai bojājumu apjoma izmaksa, saglabājot īpašuma tiesības uz bojāto automašīnu. Šajā gadījumā īpašnieks izvēlējās pilnas vērtības izmaksu,” stāsta Slesarčuks. Automobilis nav atzīts par bojā gājušu, bet gan secināts, ka remonts nav ekonomiski izdevīgs.

Kā uzaugusi summa

Apdrošinātāja Compensa sabiedrisko attiecību vadītāja Dace Gertnere Likumu un Taisnību informē: “2021. gada 12. jūlijā M. Makejevam nosūtīts paziņojums apdrošināšanas atlīdzības lietā, uzliekot viņam par pienākumu līdz 2021. gada 15. augustam atlīdzināt apdrošinātājam avārijas rezultātā radušos zaudējumus 8166 eiro apmērā. Šī summa izveidojās, no Renault Master sākotnējās vērtības (12 216 eiro), kas tika izmaksāta minētā mikroautobusa īpašniekam, atņemot šīs automašīnas izsoles pārdošanas cenu (4050 eiro).

Izsolē nonāk tie transportlīdzekļi, kuru īpašnieki apdrošinātājam izteikuši vēlmi atlīdzību par negadījumā cietušo transportlīdzekli saņemt pilnā apmērā, atsakoties no bojātā transportlīdzekļa vai tā atliekām. Šādos gadījumos apdrošinātājs rīko izsoli, kas parasti notiek ar augšupejošu soli. Organizējot izsoles, Compensa piesaista pēc iespējas vairāk pretendentu, lai nodrošinātu iespējami lielāku konkurenci starp transportlīdzekļu iegādē ieinteresētajiem komersantiem. Uzvar tas pretendents, kas nosola augstāko cenu.

Satiksmes negadījumos bojāto transportlīdzekļu pārdošana izsolēs apdrošinātājam nekādus ienākumus nerada, jo visi iegūtie līdzekļi tiek izmaksāti atlīdzībās apdrošinātajiem cietušajiem. Makejevs līdz pat šim brīdim Compensa prasību nav izpildījis un zaudējumus 8166 eiro apmērā nav atlīdzinājis.”

Arī ar tehnisko apskati nekādas manipulācijas nav veiktas. CSDD administratīvais direktors Ēriks Piternieks apstiprina: “Minētajam transportlīdzeklim tehniskā apskate tika veikta 2021. gada 25. februārī, tātad neilgi pirms negadījuma, un ir derīga līdz 2022. gada 3. martam. Ja pēc negadījuma transportlīdzeklim ir konstatēti būtiski bojājumi, tam saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem tehnisko apskati anulē valsts policija. Minētajā gadījumā bojājumi nav bijuši tik būtiski, lai policija anulētu tehnisko apskati.”

Kurš tad nopelnīja

Likumam un Taisnībai izdevās sazināties arī ar SIA Enra, kas iegādājās šo auto izsolē. Firmas vadītājs Gints Ribaks atzīst, ka busiņu ir nopircis un uzreiz pārdevis tālāk kādai privātpersonai: “Pirkums man nesanāca tik labs, kā būtu gribējies, jo auto nebija iedarbināms, tāpēc bija jāņem treileris. Gatavojot to tālākai realizācijai, nācās vēl ieguldīt savus līdzekļus, tāpēc biju priecīgs, ka ar nelielu peļņu izdevās to ātri pārdot.”

Saistītās ziņas Apdrošinātāji ieskicē, kāda gaidāma tuvākā nākotne Der zināt, ja izmanto veselības apdrošināšanu un sniedz arī iedzīvotāju ienākumu gada deklarāciju VID VIDEO: nozagtas pases dēļ atpūtas vietā klapatas – kāpēc ir vērts apdrošināt ceļojumu?

Personu, kam auto ir pārdots, viņš gan neatklāj, taču ir skaidrs, ka visticamāk tieši pircējs auto ir salabojis un pēc tam pārdevis tālāk sludinājumu portālā, tādējādi kļūstot par vienīgo, kuram šajā notikumā izdevies nopelnīt. Jaunais īpašnieks var pat arī nezināt, ka auto cietis negadījumā. Fotogrāfijas liecina, ka bojājumi patiešām nebija ievērojami. Diemžēl, ja autoavārija izraisīta alkohola reibumā, vadītājam ir jārēķinās ar bargām sekām gan no policijas, gan no apdrošinātāju puses.