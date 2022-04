Laiks Lieldienās patīkami pārsteigs! Dabas vērotāja prognozes aprīlim

Aprīļa pirmajā pusē laikapstākļi būšot mainīgi. Laikā līdz 10. aprīlim būs vairāk dienu ar mākoņiem, dažāda veida nokrišņiem un nelielu salu naktīs. Temperatūra šajās dienās gaidāma no +3 līdz +8 grādiem. Naktīs no 0 līdz -7 grādiem. Vēlāk, Lieldienu nedēļā, no 10. līdz 17. aprīlim, gaidāmas vairāk saulainas dienas, mazāk nokrišņu un temperatūra dienas laikā var paaugstināties līdz pat +15 grādiem.

Lieldienās gaidāms lielākoties sauss, viegli mākoņains un salīdzinoši silts laiks. Temperatūra dienas laikā var paaugstināties līdz +18 grādiem un arī naktis būšot siltas, prognozē laika vērotājs.

Arī mēneša beigas būšot siltas, dažviet gaiss varētu iesilt līdz +15, +18 grādiem.

Kopumā aprīlis rādās būt tuvu vidējiem rādītājiem temperatūru un nokrišņu ziņā. Mērens un pārsvarā sauss, lēš Vilis Bukšs.