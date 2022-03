Juris Rozenbergs

FOTO: Rīgas centrā radīta telpa, kurā piešķirta balss satraucošai dzīves realitātei

24. martā Esplanādē netālu no Raiņa pieminekļa atklāts ''PATVĒRUMS'' - mākslas un labdarības notikums, kurā galvenais uzmanības fokuss ir dzīves situācijas, kad sievietēm ir grūti aiziet no emocionāli vai fiziski vardarbīgām attiecībām finansiālu apsvērumu dēļ (bērnu kopšanas laiks, nevienlīdzīgas iespējas darba tirgū, apzināta finansiālās atkarības radīšana no dzīvesbiedra puses u.c.).