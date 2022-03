Sen nepieredzēta solidaritāte - cilvēki Latvijā ukraiņiem atdod labāko, kas pašiem ir

Pestīšanas armijas galvenajā ēkā Rīgā, Bruņinieku ielā, nāk gan ziedotāji, gan bēgļi. Darbinieki uzteic, ka pretēji citām situācijām, kad labdarībai nes to, kas pašiem kļuvis lieks, šoreiz cilvēki bēgļiem gatavi atdot pārsvarā labas kvalitātes, mazlietotas mantas. Daudz pavisam jaunu, kas pirktas tieši Ukrainas bēgļu atbalstam. Un šīs preces ir ļoti vajadzīgas. Anna atbraukusi ar bērniņu no Odesas tikai ar to, kas pašiem mugurā.

"Kad atbraucām, sapratām, ka nepaņēmām ne dvieļus, ne gultas veļu, neko nepaņēmām. Tāpēc nācās nākt šurp. Paldies par to, ko jūs darāt mums, ukraiņiem. Es atbraucu vispār bez nekā," saka Anna Aleksandra.

Zinot, ka labdarības kastēs reti kāds būs iedomājies ziedot jaunas zobu birstes vai jaunu apakšveļu, labdarības organizācija "Ziedot.lv" paredzējusi katram Ukrainas bēglim dāvanu karti 50 eiro apmērā, ko var iztērēt lielākajos pārtikas veikalos. Pašlaik dāvanu kartes pieejamas Rīgā, taču tuvāko dienu laikā būs atrisināta iespēja tās saņemt arī reģionos.

Vērojama ne vien solidaritāte starp iedzīvotājiem, bet arī starp organizācijām. Bēgļu skaitam pieaugot, labdarības organizācijas sadarbojas savā starpā kā vēl nekad iepriekš.

""Ziedot.lv" no saziedotajiem kopumā 6,3 miljoniem eiro uz šo brīdi 800 000 eiro ir nodevis citu labdarības organizāciju rīcībā, lai viņi pa tiešo sniedz palīdzību, jo mēs nevaram visu vieni," atzīst labdarības organizācijas "Ziedot.lv" vadītāja Rūta Dimanta.

Vairāk skaties LTV sižetā -