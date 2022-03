Ar valdības pieņemtajiem grozījumiem noteikumos epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai tiek noteiktas tiesības pakalpojuma sniedzējam vai pasākuma organizatoram noteikt konkrētas epidemioloģiskās drošības prasības savai pakalpojuma sniegšanas vietai vai pasākuma norises vietai, piemēram, sejas masku lietošanu, distances un plūsmu ievērošanu, tāpat arī var tikt noteikts, ka pakalpojums tiek sniegts vai pasākums tiek organizēts epidemioloģiski drošā vidē.

Tāpat no 1.aprīļa tiek atcelta prasība, ieceļojot Latvijā no Eiropas Savienības (ES), Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, Šveices un Lielbritānijas, uzrādīt vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikātu. Šī prasība tiek saglabāta ieceļojot no trešajām valstīm, un attiecībā uz šīm valstīm ieceļošanas nosacījumi netiek mainīti. Arī turpmāk tiks sekots citu ES valstu pieredzei ceļošanas nosacījumu noteikšanā, un tiklīdz ES tiks novērota tendence, ka valstis atsakās no sertifikātu pieprasīšanas ieceļotājiem arī no trešajām valstīm, šī pieredze tiks pārņemta arī Latvijā.

Izglītības iestādes

No 1.aprīļa sejas maskas un nemedicīniskie aizsegi nebūs jālieto izglītības programmu īstenošanas vietās, un tas attiecas gan uz izglītojamiem, gan nodarbinātajiem, paredz grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Vienlaikus lemts saglabāt tiesības izglītības iestādes vadītājam, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, pieņemt ar dibinātāju saskaņotu pamatotu lēmumu par nemedicīnisku aizsega lietošanu vai augstskolās un koledžās par sejas masku lietošanu, piemēram, lietojot koplietošanas telpās vai gadījumā, ja nodarbinātie vai izglītojamie ir inficējušies ar Covid-19.

Tāpat grozījumi paredz, ka izglītojamajiem un izglītības iestādēs nodarbinātajiem nenosaka mājas karantīnu.

Covid-19 sertifikāti izglītības iestādēs

Lai piedalītos izglītības procesā un tā nodrošināšanā, vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts nepieciešams pirmsskolas izglītības, pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības pakāpē nodarbinātajiem, neformālās izglītības un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmās nodarbinātajiem, kā arī pakalpojumu sniedzējiem, kas līgumattiecību izpildes laikā pakalpojuma sniegšanas vietā nonāk saskarē ar izglītojamiem.

Līdztekus paredzēts, ka tālmācības izglītības ieguves formā īstenotajās vispārējās izglītības programmās nodarbinātajiem, kuri nonāk saskarē ar izglītojamiem, ir nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Minētais attiecināms uz jebkādiem gadījumiem, kad nodarbinātais nonāk saskarē ar izglītojamo, tostarp konsultāciju laikā, uzraugot eksāmenu norisi, izlaidumā.

Vienlaikus paredzēts, ka izglītības procesā nodarbinātās personas, bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji, pedagoga privātprakses pakalpojuma sniedzēji, tālmācības izglītības programmās nodarbinātie, kuriem uz brīdi, kad noteikumi stājas spēkā, bijis spēkā esošs pārslimošanas sertifikāts, ir tiesīgi veikt darba pienākumus līdz 30.jūnijam arī pēc pārslimošanas sertifikāta derīguma termiņa beigām.

Precizēts arī regulējums par vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta nepieciešamību augstskolās un koledžās studējošajiem, paredzot, ka augstskolās un koledžās studējošajiem ir nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, tikai, lai piedalītos studiju programmas praksē vai praktiskās daļas apguvē tematiskajā grupā "Izglītība" un tematiskajā jomā "Veselības aprūpe", ja augstskola vai koledža ir pieņēmusi pamatotu lēmumu par sertifikāta nepieciešamību.

Tāpat noteikts, ka augstskolas un koledžas studiju programmas kursa vai moduļa daļu pilnīgu vai daļēju īslaicīgu norisi attālināti var noteikt tikai gadījumos, ja augstskolā vai koledžā pasliktinās epidemioloģiskā situācija.

Savukārt attiecībā uz pieaugušo izglītības programmu īstenošanu paredzēts, ka no 1.aprīļa izglītības procesu klātienē īstenošanā joprojām izglītības procesā nodarbinātajiem jābūt ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Savukārt attiecībā uz izglītojamiem šāda prasība nav noteikta, kā arī tāda nav noteikta attiecībā uz izglītības pakalpojumu saņēmējiem.

Vienlaicīgi uz pieaugušo izglītības programmu un citu pieaugušo izglītības pakalpojumu sniegšanu attiecināmas prasības, kas noteiktas pakalpojumu sniegšanai. Tai skaitā ir nosacījums, ka izglītības pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs izvēlēties organizēt pasākumu vai pakalpojumu klātienē, izņemot gadījumus, ja pakalpojumu nav iespējams sniegt attālināti un pakalpojuma nesniegšana rada risku cilvēka pamattiesību nodrošināšanai vai sabiedrības drošībai, sniegt epidemioloģiski drošā vidē, kā arī noteikt epidemioloģiskās drošības prasības pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises vietā, kas ir jāievēro pakalpojuma saņēmējiem vai pasākuma apmeklētājiem, tai skaitā pienākumu lietot sejas maskas vai ievērot distancēšanās nosacījumus.

Vietas, kur joprojām būs jālieto sejas maskas

Ņemot vērā ļoti augstos Covid-19 izplatības riskus, masku lietošana tiek saglabāta ārstniecības iestādēs un ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs, šo iestāžu apmeklētājiem, darbiniekiem veicot pacientu vai klientu aprūpi un darbiniekiem un klientiem, kontaktējoties ar apmeklētājiem. Ņemot vērā to, ka ilgstošas sociālās aprūpes centra klienti ir pakļauti īpaši augstam Covid-19 radītam riskam veselībai, kā arī šajās iestādēs ir augsts risks Covid-19 plašai izplatībai, kas var nodarīt būtisku kaitējumu šajos centros dzīvojošajiem cilvēkiem, tiek paredzētas īpašas drošības prasības šo centru klientiem, apmeklējot sabiedriskas vietas.

Pēc Veselības ministrijas paustā, no 1.aprīļa tikai ārstniecības un sociālās aprūpes iestādēs nodarbinātajiem tiks saglabāta vajadzība Covid-19 slimnieku kontaktpersonām ievērot mājas karantīnu vai veikt Covid-19 testus pirms darba pienākumu sākšanas. Pārējiem šīs drošības pasākuma nebūs, bet darbā nedēļu būs jālieto FFP2 respiratori bez vārsta.

Savukārt Covid-19 atklāšanai pēc 1.aprīļa tiks izmantoti valsts apmaksāti profesionālie antigēnu testi. Tas nozīmē, ka personai tiks izsniegts testa sertifikāts un pozitīva profesionālā antigēna testa rezultātā arī Covid-19 pārslimošanas sertifikāts.

Valsts apmaksātie polimerāzes ķēdes reakcijas (PĶR) testi tiks veikti tikai pēc ārsta norīkojuma gadījumos, kad ir paaugstināts risks vai testa rezultāts ietekmē ārstēšanas gaitu. Tas attiecas uz senioriem, veselības un sociālās aprūpes darbiniekiem, kā arī pirms operācijām vai hospitalizācijas.

Vienlaikus tiek saglabāts nosacījums sejas masku lietošanai sabiedriskajā transportā, izņemot taksometrus un citus komercpārvadājumus ar vieglo automašīnu, kur vienlaikus transporta līdzeklī atrodas nelies cilvēku skaits. Masku lietošana netiek attiecināta uz starptautiskajiem aviopārvadājumiem, jo katra valsts aviokompānijām piemēro savus nosacījumus.

Grozījumu anotācijā gan minēts, ka, samazinoties Covid-19 izplatības riskam līdz zemam līmenim, kas varētu tikt sasniegts maijā, varētu tikt lemts par sejas masku lietošanas atcelšanu, piemēram, sabiedriskajā transportā.

Vienlaikus arī pēc 1.aprīļa tiek saglabāta prasība ārstniecības iestādēs un ieslodzījuma vietās nodarbinātiem pienākumu būt vakcinētiem. Tāpat pēc noteiktiem kritērijiem darba devējs var noteikt šādu nosacījumu arī citās jomās.