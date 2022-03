Sociālajos tīklos izplatījušies video, kuros redzams, kā "Yandex Go" taksometru pakalpojumu sniedzēja "Yandex Taxi" automašīnas braukā ap Ministru kabineta ēku un taurē.

Kompānijā norāda, ka par Autotransporta direkcijas pretenzijām viņi uzzināja no plašsaziņas līdzekļiem.

Iepriekš šādu paziņojumu no Latvijas iestādēm nebija, lai gan kompānija visu darbības laiku komunicēja ar tām un atbildēja uz pieprasījumiem.

"Mēs nepiekrītam bloķēšanai un arī tās oficiālajam pamatojumam. Plānojam lēmumu apstrīdēt," pauž "Yandex Go" preses dienestā. Vienlaikus uzņēmuma pārstāvji aģentūrai LETA nekomentēja, kur tieši lēmums tiks apstrīdēts.

Tāpat "Yandex Go" pārstāvji norāda, ka uzņēmums nekad nav noliedzis, ka pakalpojuma algoritmi var izmantot Krievijas serverus vienlaikus ar Somijas datu centru.

"Latvijas lietotāju dati tiek glabāti, stingri ievērojot Eiropas Savienības (ES) regulas un Vispārējo datu aizsardzības regulu (GDPR) - regulējumu, kas ir izstrādāts un pieņemts ES, tostarp arī Latvijā," pauž "Yandex Go" pārstāvji, piebilstot, ka 2020.gadā uzņēmuma serviss veiksmīgi veica reģistrāciju Autotransporta direkcijā, kas apstiprināja "Yandex Go" atbilstību regulējumam. Kopš tā laika nav veiktas nekādas izmaiņas servisa uzbūvē.

Jau ziņots, ka Autotransporta direkcija nolēmusi anulēt tīmekļvietnes un mobilās lietotnes pakalpojumu sniedzēja "Yandex Taxi" reģistrāciju, kā arī bloķēt mobilās lietotnes "Yandex Go" darbību, konstatējot, ka tā nodrošina aktīvu datu apmaiņu ar serveriem, kas ir izvietoti Krievijā.

Tādējādi visiem elektronisko sakaru komersantiem tiks nosūtīts pieprasījums bloķēt mobilo lietotni un tīmekļvietni "Yandex Go".

No trešdienas, 23.marta, pārvadātāji vairs nedrīkstēs izmantot mobilo lietotni "Yandex Go", un šis pakalpojumu sniedzējs vairs nevarēs nodrošināt pakalpojumus Latvijas teritorijā, informēja direkcijas pārstāve Zane Plone.

Viņa atzīmēja, ka atbilstoši Autopārvadājumu likumam autovadītājiem un pārvadātājiem, kuri turpinās izmantot "Yandex Go", var tikt piemērots sods par nereģistrētas tīmekļvietnes izmantošanu.

Autotransporta direkcija, veicot faktiskās situācijas novērtējumu attiecībā uz "Yandex Taxi" nodrošinātās mobilās lietotnes "Yandex Go" datu plūsmu, fiksēja IP adreses, uz kurām aplikācija "Yandex Go" nosūta un/vai saņem datus, un konstatēja, ka "Yandex Go" veic datu apmaiņu ar Krievijā esošiem serveriem, tādējādi secināts, ka dati par Latvijas teritorijā piedāvātajiem, pārvadātāja veiktajiem un atteiktajiem komercpārvadājumiem, autovadītājiem, transportlīdzekļiem, kā arī maksājumu karšu un veikto maksājumu dati tiek novirzīti iespējamai apstrādei un glabāšanai serveros, kas atrodas Krievijā.

Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš norāda, ka datu nodošana valstīm, kas nav ES dalībvalsts vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas jeb NATO dalībvalsts ir būtisks pārkāpums, kas apdraud valsts drošību un rada iespēju piekļūt datiem par Latvijas un ārvalstu iedzīvotājiem, kuri izmanto tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojumus. Tādējādi tiks anulēta tīmekļvietnes un mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzēja "Yandex.Taxi" reģistrācija.

Tāpat ziņots, ka ES sankcijām saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā tika pakļauts Krievijas "Yandex" izpilddirektors Tigrans Hudaverdjans. Taču pēc viņa iekļaušanas ES sankciju sarakstā Hudaverdjans atkāpās no amata.

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā.