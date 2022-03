Latvijas lauki un mazpilsētas uzņem Ukrainas bēgļus

Kopš kara Ukrainā sākuma Latvijas pašvaldībās pēc palīdzības ir vērsušies aptuveni 3500 ukraiņu bēgļi, lielākā daļa no kuriem ir sievietes un bērni. Tomēr patiesais bēgļu skaits ir ievērojami lielāks, jo daudzi ir apmetušies pie radiem un draugiem vai arī vēl nav paspējuši oficiāli reģistŗēties palīdzības saņemšanai. Bēgļu vidū 41% ir nepilngadīgie, 44% - sievietes un tikai 8% ir vīrieši.

Kuldīga: paņemts tik, cik bijis mugurā

Vienas no pirmajām Kuldīgā ieradās Nadja ar meitu Oksanu un Nataša ar dēliem - Maksimu un Denisu, abas ģimenes no Kijivas. Bēgot no kara Ukrainā. Viņas stāsta, ka Kuldīgā jūtoties labi, ir klusi un mierīgi, cilvēki prot krievu valodu un ir viegli sazināties. Turklāt Latvija nav tālu no dzimtenes.

Vīri, arī vecvecāki palikuši Kijivā, bet atbraukušie katru dienu ar viņiem sazvanās. Visi ilgojas viens pēc otra, pēc savām mājām. Ģimenēm bija grūti visu pamest un aizbraukt, līdzi nav paņemtas nekādas mantas; paņemts tik, cik bijis mugurā. Sievietes pastāstīja, ka Kuldīgā viņas uzņemtas ļoti labi. Šonedēļ paspējuši iepazīt un izstaigāt Kuldīgu. Visiem Kuldīga ļoti patīk, īpaši bērniem.

Līdz ceturtdienai, 17. martam, Kuldīgas novadā uzņemti 60 patvēruma meklētāji no Ukrainas (29 pieaugušie un 31 bērns). Astoņas personas (trīs ģimenes) apmetušās Kuldīgas novada sporta skolas dienesta viesnīcā, bet pārējie - pie radiem, draugiem un paziņām. Kuldīgā apmetušies 31 Ukrainas iedzīvotājs, Vārmē – 14, Laidos un Skrundā – pa sešiem, bet Pelčos – trīs. Reģistrēti arī četri kaķi un divi suņi.

Saldus: bijušais mērs uzņem bēgļu ģimeni

Bijušais Saldus mērs Reinis Doniņs savās mājās uzņēmis ukraiņu mammu ar diviem bērniem (bēgļu ģimene – centrā). (Foto: Saldus novada pašvaldība)

Saldū pirmie oficiāli reģistrētie bēgļi no Ukrainas ieradās jau mēneša sākumā. Novada uzņēmējs, bijušais Saldus mērs Reinis Doniņš palīdzēja vienai ģimenei – mammai ar diviem bērniem – nokļūt Latvijā un izmitinājis šo ģimeni sev piederošā īpašumā. Doniņš, sadarbībā ar pašvaldību un aktīvajām nevalstiskajām biedrībām, ir sagādājis nepieciešamās lietas ģimenei un kopīgi tiek nodrošināta ēdināšana. Šobrīd papildus lietas vai preces šai ģimenei vairs nav nepieciešamas.

Valmiera: jaunie basketbolisti no Čerkasiem

Valmieras novadā uzņemti jau divi simti Ukrainas bēgļu. Viņu vidū arī jaunie basketbolisti no Čerkasu pilsētas. Jaunajiem sportistiem šobrīd ir nodrošināts viss nepieciešamais gan treniņiem, gan sadzīvei. Bērni, var teikt, ir iejutušies, toties mammas un trenerus, pieaugušos, ne mirkli nepamet domas par karu, jo Ukrainā palikuši daudzi piederīgie.

Jaunajiem basketbolistiem no Čerkasiems līdz Valmierai bija garš un nogurdinošs ceļš, vairākos vilcienos un autobusā. “Bērni bija ļoti pārguruši, viņi bija vairāk kā 50 stundas pavadījuši vilcienā, ceļā, vienkārši kā siļķes mucā. Viņi bija piekusuši, pēc dienas vēl bija šausmās, nu jau ir iedzīvojušies,” stāsta Bertānu Valmieras basketbola skolas direktora vietnieks Alvils Kaufmanis.

Ukrainas basketbola izlases trenera asistents Maksims Mikhelsons saka: “Ideja ir tāda, ka nekādā gadījumā šo negribam saukt par bēgļu nometni. Viņiem sakām - tā ir basketbola nometne, gribam maksimāli radīt apstākļus, kādi bija miera laikā”.

Valmierā ir tikai daļa no jaunajiem Ukrainas basketbolistiem, kopumā ir Latvijā uzņems vairāk kā 200 bērnu un jauniešu, to palīdz organizēt Ukrainas izlases galvenais treneris Ainars Bagatskis. Treneris Maksims Mikhelsons atzīst, ka apbrīnas vērtas ir arī Ukrainas sievietes, kuras šajā ļoti sarežģītajā situācijā cenšas izvest savus bērnus no kara plosītās valsts. “Es klanos līdz zemei šīm sievietēm, katra no viņām ir izvedusi kādu bērnu - vai nu savu, vai svešu. Viņas ved cauri visai valstij, caur karadarbību. Mums ir mātes, kuras bērnus izved no aplenktajām pilsētām, nebaidoties no bombardēšanas. Visas šīs sievietes ir varones”.

Arī citās pašvaldībās

Jelgavā iebraukušie ukraiņu bēgļi iepazīstas ar pilsētas karti. (Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība)

Ogres novada pašvaldība šobrīd ir uzņēmusi jau vairāk nekā 50 bēgļu. Bēgļi šobrīd ir izmitināti viesu namā. Jaunu bēgļu uzņemšanai un izmitināšanai novadā tiks izmantotas atbilstošas pašvaldībai piederošās telpas – bijušais bērnu nams Lauberes pagastā, internātpamatskola Suntažu pagastā, internāta telpas Madlienas vidusskolā, pansionāts Rembates pagastā, kā arī citas. Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis arī informē, ka ir notikušas sarunas ar finanšu ministru Jāni Reiru par valstij piederošo ēku – bijušās slimnīcas “Ceplīši” Tīnūžu pagastā un bijušās sanatorijas “Saulstari” – izmantošanu bēgļu izmitināšanai.

Pašvaldība arī turpina apzināt ģimenes, kuras pie sevis ir uzņēmušas bēgļus. Ogres novada dome ir pieņēmusi lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 100 % apmērā tiem, kuri savā īpašumā izmitina bēgļus, tāpat ir pieņemts lēmums par komunālo maksājumu atlaidi 100 % apmērā mājsaimniecībām, kurās dzīvo bēgļi no Ukrainas.

Limbažu novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs informē, ka pašvaldības rīcībā nav oficiālu ziņu, bet ir zināms, ka aptuveni 50 cilvēki no Ukrainas dzīvo pie radiem, draugiem vai paziņām. Pašvaldība Salacgrīvas vidusskolas dienesta viesnīcā ir izmitinājusi četrpadsmit Ukrainas basketbola komandas bērnus un viņu ģimenes locekļus, un gaidāmi vēl, kuri ir ceļā no Varšavas uz Salacgrīvu.

“Tikos ar treneri un vecākiem”, stāsta pašvaldības vadītājs, “viņi ir pateicīgi Salacgrīvas vidusskolai un skolotājiem par uzņemšanu, atbalstu un palīdzību. Šie bērni un pieaugušie ir atbraukuši no Čerkasiem, Ukrainas centrālās daļas. Tā ir teritorija kas nav pakļauta aktīvai karadarbībai, bet ir starp divām aktīvam kara zonām. Viņi ir ļoti apmierināti, pateicīgi, žirgti, patriotiski un optimisma pilni, ka Ukraina būs brīva un drīz viņi varēs atgriezties mājās”.

Šobrīd pašvaldība Ukrainas iedzīvotāju izmitināšanai piedāvā trīs vietas: Salacgrīvas vidusskolas dienesta viesnīcu, Viļķenes pamatskolas internātu jeb jauniešu naktsmītnes un bijušās Korģenes pamatskolas telpas, kopskaitā 80 cilvēkiem. Ja būs nepieciešamība, pašvaldība risinās jautājumu par papildus telpām.

Jēkabpils novada mērs Raivis Ragainis tiekas ar bēgļiem no Ukrainas. (Foto: Jēkabpils novada pašvaldība)

Teju katru dienu Salaspilī ierodas arvien jaunas ukraiņu bēgļu ģimenes, kurām ar iedzīvotāju palīdzību vietvara sniedz nepieciešamo atbalstu. Šobrīd novadā ir reģistrēti 70 Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri mīt gan pašvaldības nodrošinātajās dzīvesvietās, gan pie radiem un draugiem.

Augšdaugavas novada pašvaldība ir gatava uzņemt kara bēgļus no Ukrainas. Pašlaik novadā ieradusies sešu cilvēku ģimene Ilūkstē un trīs cilvēki Taborē. Ilūkstē bēgļiem tiks piedāvāts pašvaldības dzīvoklis, savukārt Taborē bēgļi apmetušies pie radiem.

Augšdaugavas novadā noteiktas divas vietas bēgļu izmitināšanai. Viena no tām ir dienesta viesnīca Višķos, kur var izmitināt 60 cilvēkus, kā arī Silenes skolas dienesta viesnīca ar 20 vietām. Ja būs pieprasījums pēc vairāk vietām, tiks apzinātas novada viesu mājas un izmantoti tukšie pašvaldības dzīvokļi.