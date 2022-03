“Iespējams, jūs aizskaitāt nevis nabaga ukraiņu bērniņam, bet Krievijas kaujiniekam” – ziedojot, aicina neuzķerties uz krāpniekiem

Sociālajos tīklos parādās brīdinājumi ļoti kritiski izvērtēt, kurām no organizācijām un privātpersonām pārskaitīt naudu labdarības nolūkos. Dažreiz aiz žēlīgiem stāstiem slēpjas bezkaunīgi cilvēki, kas iedzīvojas uz naivu cilvēku rēķina, bet ļaunākajā gadījumā tie var būt arī pārliecināti kara atbalstītāji, kas izkrāptos līdzekļus var novirzīt ļaunprātīgiem mērķiem, ziņo portāls "mammamuntetiem.lv".

Par šādu situāciju brīdina Twitter lietotāja Ance Tarvida, kura saņēmusi lūgumu ziedot Ukrainas karā cietušajiem, iesaistījās garākā sarakstē ar personu. Jau pēc dažiem ierakstiem atklājas, ka ziedojumiem paredzētais konts ir reģistrēts Lietuvas bankā, bet ar latviešu vārdu reģistrētā persona raksta ļoti sliktā latviešu valodā, kas visdrīzāk ir Google tulkojums.

Neuzķeraties uz krāpniekiem. Uzrakstīju intereses pēc. Bažas, protams, apstiprinājās. Neko neesmu pārskaitījusi un neplānoju. Kam vajadzētu ziņot par šo? pic.twitter.com/x6yZdFICFu — Ance Tarvida (@ancetarvida) March 15, 2022

Krāpnieku aktivitātes novērotas jau iepriekš, tāpēc raidījumā “4. studija” organizācijas Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta vērš uzmanību, ka ziedot vajadzētu tikai oficiāli atzītiem avotiem:

"Iespējams, jūs aizskaitāt nevis nabaga ukraiņu bērniņam, bet Krievijas kaujiniekam, līdz ar to es tiešām iesaku ļoti uzmanīties,"

norādīja "Ziedot.lv" vadītāja." Dimanta norāda arī to, ka visdrošāk ziedot cilvēkiem Ukrainā, kurus personīgi pazīstat. Visnedrošāk ir sūtīt naudu uz organizācijām un privātpersonām, par kurām vispār nekas nav zināms.

Ukrainas vēstniecība Latvijā ir publiskojusi to organizāciju sarakstu, kas uzdodas par ukraiņu aizstāvjiem, bet patiesībā ir pro-krieviskas.

Valsts policijas pārstāve Gita Gžibovska portālam Mammamuntetiem.lv pastāsīja, ka Valsts policijā nav saņemti iesniegumi par to, ka kādas personas negodprātīgi rīkotos saistībā ar ziedojumu vākšanu vai palīdzības sniegšanu bēgļiem no Ukrainas. Tomēr, lai izvairītos no iespējamiem krāpšanas riskiem, policija aicina iedzīvotājus izmantot oficiālos ziedošanas kanālus un palīdzības sniegšanas vietnes, piemēram, ziedot.lv un palidziukrainai.lv. Kā arī, ja rodas aizdomas par kādu personu iespējamām krāpnieciskām darbībām, ziņot par to Valsts policijai, zvanot pa tālruņa numuru 110 vai rakstot e-pastu: vpdd@vp.gov.lv un šī informācija tiks pārbaudīta.