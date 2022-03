Karogu vienā no Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas mastiem pacēla skolas direktors Aivars Broks.

Šāda rīcība nebūt neizceļas uz citu pašvaldību, tās pakļautībā esošo iestāžu fona, kuras steigušas visdažādākajā veidā – arī simboliski – paust atbalstu Krievijas kara noziegumos balstītajam uzbrukumam pakļautajai Ukrainai.

Taču drīz vien asi pret Ukrainas karoga pacelšanu iebilda vietējais prokrieviskais aktīvists, savulaik no partijas “Jaunā Saskaņa” vēlēšanās startējušais Aleksandrs Iļjins.

Viņš un citi aktīvisti to darījuši, tēlojot “savas pilsētas patriotus” un pavēlējuši Brokam nekavējoties noņemt Ukrainas karogu un uzlikt vietā Daugavpils pilsētas karogu, kas tur bijis iepriekš.

Citādi piedraudēts mūzikas skolas direktoru “oficiāli nosaukt par pilsētas nodevēju”. Arī Aivars Broks reiz bijis politikā – kā domnieks no “Latgales partijas”.

Ukrainas karoga apkarotājam amats domei piederošā firmā

“Vēsturisks brīdis, Aivars Broks veic savas pilsētas nodevību. Kauns Brokam!” šādi Aleksandrs Iļjins komentējis video, kurā redzams, kā mūzikas skolas direktors paceļ Ukrainas karogu mastā, kurā līdz šim atradies Daugavpils karogs.

Dienā, kad Iļjins un pārdesmit viņa domubiedru bija sapulcējušies pie mūzikas skolas, lai protestētu, tie Aivaru Broku izsvilpa.

Aktīvisti pat paši centās noņemt Ukrainas karogu, lai nomainītu to atpakaļ uz Daugavpils pilsētas karogu.

Pēc incidenta ar policiju Iļjins tika aizturēts, taču drīz viņu atbrīvoja:

Daugavpils Mūzikas vidusskolas direktors Broks pie skolas pacēla 🇺🇦Ukrainas karogu. Daļā pilsētas sākās histērija.

“Pabrīdināju policiju, ka būs tāda lieta. Policija noreaģēja. Atnāca bariņš cilvēciņu, tos idejiskos virzītājus policija pašā sākumā palūdza pie sevis, pārējie cilvēciņi paklaigāja. Un viņi īstenībā ir Putina piekritēji, viņi ir par karu, pagaidām tik ļoti agresīvi to nesaka. Paklaigāja, un ar to viss beidzās,” notikušo komentēja skolas direktors Broks.

Viņš norādīja, ka līdz pagājušajam gadam pie skolas Daugavpils pilsētas karoga nemaz nebija.

Iepriekšējās vēlēšanās Aleksandrs Iļjins mēģināja tikt Daugavpils domē, startējot no prokrieviskās sīkpartijas “Jaunā Saskaņa”.

Vēlēšanās Iļjins panākumus neguva, taču šobrīd strādā SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” – kompānijā, kura, saskaņā ar “Lursoft” datiem, pilnībā pieder Daugavpils pilsētas domei.

Aleksandrs Iļjins tur pilda tehniskā direktora vietnieka pienākumus.

Uzņēmuma valdes locekle ir Ilona Jakovļeva, kura pērn arī kandidējusi uz Daugavpils domi no “Saskaņas”, taču nav tikusi ievēlēta.

“Saskaņas” līderis Jānis Urbanovičs nekavējās nosodīt Krievijas agresīvo iebrukumu Ukrainā.

Daugavpils domes priekšsēdētājs savukārt strīdu par karogiem komentēja šādi: “Ar nožēlu jāatzīst, ka Mūzikas vidusskolas direktors publiski ir norāvis pilsētas karogu, aizvietojot to ar Ukrainas. Mums kā pašvaldībai nav iebildumu par attieksmes paušanu attiecībā uz notikumiem Ukrainā un par Ukrainas karoga esamību tur, bet šobrīd mēs diskutējam ar kultūras ministra biroju, lai pie skolas tiktu izveidots ceturtais masts.”

Pati dome gan Ukrainas karogu neplāno izkārt, jo tas jau esot daudzviet citur pilsētā.

Cik lieli patrioti ir “Jaunā Saskaņa”?

Partijas “Jaunā Saskaņa” biedriem skandaloza uzvedība līdzīgā manierē nebūt nav sveša lieta.

Vienam no partijas atpazīstamākajiem un skaļākajiem personāžiem – Jurijam Žuravļovam – vēl gada sākumā celta apsūdzība par publisku aicinājumu vērsties pret Latvijas valstisko neatkarību.

Šajā kontekstā tika vērtēti Žuravļova izteikumi divos radio raidījumos.

Daugavpilietim Aleksandram Iļjinam aktivitāte pie Daugavpils Mūzikas skolas nebūt nav vienīgā šāda veida izpausme, turklāt virkne pārējo ir ciešā harmonijā ar Kremļa propagandas naratīvu par karu Ukrainā.

Kādā no “Facebook” ierakstiem Iļjins, tipiski Krievijas propagandai, pievēršas ukraiņu bēgļu jautājumam, daloties ar viedokli, ka daži bēgļi ir “pateicīgi Putinam par iespēju aizmukt uz Eiropu” un tamlīdzīgi.

Tajā pašā viedoklī no sociālajiem tīkliem apgalvots, ka tie paši personas piesauktie “Ukrainas bēgļi” esot neizpratnē par to, kādēļ Latvija “izkropļojusi savu vidi” ar Ukrainas karogiem. Ukraiņi to nemaz nepieprasot:

Iļjins nesen dalījies arī ar šādu viedokli. Tajā pausts, ka daļa ukrainas bēgļu esot pateicīgi Putinam par iespēju viegli aizmukt uz Eiropu. Tā ir kā ar šādiem rutīnas izdomājumiem vēl nepietiktu. Tie paši "ukraiņu bēgļi" vēl lamā latviešus par savas valsts "izkropļošanu" ar Ukrainas karoga krāsām. (Foto: Ekrānuzņēmums no "Facebook",)

“Lūk, reālijas no pašiem ukraiņiem,” minēto viedokli savos sociālajos tīklos pasniedz Iļjins.

Citā ierakstā Iļjins norāda, ka karš Ukrainā nebūt nav vienīgais karš pasaulē un tiem, kuri pašlaik rotājas ar Ukrainas krāsām derētu arī pievērsties, piemēram, konfliktam Jemenā.

Vēl kādā ierakstā Iļjins publicē fotogrāfijas no Daugavpils ar karogu mastiem, kuros nav Ukrainas karoga, paužot gandarījumu, ka “Ukrainas sindromu” viņš nenovēro.

Iepriekš aktīvists dalījies arī ar Krievijas Ārlietu ministrijas Informācijas un preses departamenta direktores Marijas Zaharovas nepamatotajiem apgalvojumiem par bioloģiskajiem ieročiem un bioloģiskajām laboratorijām Ukrainā.

Karadarbība Ukrainā saasinājusi spriedzi Daugavpilī

Daugavpils sniedz patvērumu Ukrainas bēgļiem – pašlaik uzņemti jau vairāk nekā 50 un kopumā pilsēta gatava uzņemt līdz 200 cilvēku.

Gan Valsts drošības dienests, gan LTV aptaujātie eksperti novērojuši – kopš Ukrainas kara Latvijas sabiedrībā saasinājusies spriedze.

Fiksēti arī provokatoru mēģinājumi to vēl vairāk saasināt. Tiek pieļauts, ka arī Daugavpils pilsētas karoga “aizstāvju” patiesais mērķis bija nevis lokālpatriotisms, bet nepatika pret mūzikas skolas pausto atbalstu Ukrainai.

"Būs tādi cilvēki, kas ar nevainīgiem motīviem mēģinās paust prokremliskas un putiniskas idejas. To jau varētu arī šajā gadījumā saklausīt," norādīja Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks Mārtiņš Kaprāns.

Savukārt socioloģisko pētījumu centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš sacīja: ''Fakts, ka šis incidents noticis Daugavpilī, tas ir diezgan loģiski... Lai arī tur ir gana daudz tādu, kas atbalsta Ukrainu, tomēr jautājums – vai viņi tur ir dominējošā pozīcijā? Es pieļauju, ka nav. Tas nozīmē, ka tie, kuriem sirdī Putins, psiholoģiski jūtas drošāk arī publiski paust savu attieksmi."

"Šis ir izaicinājums valsts varai parādīt, ka šeit nebūs nekāda auklēšanās. Ar jebkuru provokatoru, jebkuru snaudošu kurmi, kurš noracies un mēģina lēnām organizēt prokremliskas ieceres, ka ar to nebūs auklēšanās!" norādīja Kaprāns.