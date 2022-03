Rīgā pie bēgļu centra Kongresu namā izveidojusies gara rinda

Cilvēki tiek reģistrēti pakalpojumu sniegšanai jau nākamajai nedēļai uz 21.martu, kad tiks atvērts atbalsta centrs Ukrainas iedzīvotājiem Rīgas Tehniskās universitātes bijušajā ēkā Vecrīgā.

Brīvprātīgie kopā ar robežsargiem apseko rindā esošos cilvēkus, lai noskaidrotu, kuriem no bēgļiem nepieciešama steidzama palīdzība, piemēram, nodrošinot pajumti. Šie cilvēki un tie, kas ir pierakstījušies iepriekš pakalpojumu saņemšanai, tiek apkalpoti prioritāri.

Brīdī, kad tiks sasniegta maksimālā bēgļu centra kapacitāte, cilvēki par to tikšot informēti.

Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Mārtiņš Šteins (AP) otrdien Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā atzina, ka Iekšlietu ministrija darot visu iespējamo, lai celtu iekšlietu dienestu - Valsts robežsardzes un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes - kapacitāti bēgļu centrā.

"Darām visu iespējamo, tāpat tiks atvērti jauni centri ar citām pašvaldībām. Es domāju, ka tuvāko dienu laikā situāciju uzlabosim," piebilda Šteins.

Tikmēr iekšlietu ministre Marija Golubeva (AP), otrdien pēc valdības sēdes vaicāta, vai bēgļus apkalpojošie iekšlietu dienestu -Valsts robežsardze un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes - darbinieki būtu gatavi strādāt arī brīvdienās, atbildēja, ka Rīgas bēgļu centrā lielākā daļa pakalpojumu ir pašvaldības sniegtie, turklāt viņa patlaban neieteiktu "ļoti spiest gan uz pašvaldības, gan valsts iestāžu darbiniekiem strādāt 24 stundas diennaktī un septiņas dienas nedēļā."

Ministre atgādināja, ka bēgļu uzņemšanas plāna realizācija ir uz vairākiem mēnešiem, turklāt cilvēki "izdeg" un strādā virs savas kapacitātes. Lai arī virsstundas tiek apmaksātas, kopumā tas nekompensē viņu fiziskās un emocionālās spējas.

Tāpat viņa atgādināja, ka cilvēki, nesaņemot vienā dienā sev nepieciešamo pakalpojumu, to var mierīgi izdarīt arī nākamajā dienā, jo var palikt Latvijā un strādāt līdz 30 dienām bez dokumentiem. "Ir visas iespējas uzturēties un saņemt šo pakalpojumu dienu vēlāk," piebilda ministre.

Kā ziņots, līdz vakardienas pusdienlaikam kopš Rīgas Kongresu namā izvietotā atbalsta centrā bēgļiem no Ukrainas atvēršanas tajā apkalpoti 2862 cilvēki.

Ukrainas iedzīvotājiem izsniegti 2102 e-taloni braukšanai Rīgas sabiedriskajā transportā un 1956 Latvijas mobilo operatoru SIM kartes.

Saņemti 492 iesniegumi par garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanu, 516 iesniegumi par krīzes pabalstu bet 452 iesniegumi Eiropas Savienības pārtikas paku saņemšanai.

No Ukrainas iedzīvotājiem ir saņemti vairāk nekā 507 pieteikumi uzņemt bērnus kādā no izglītības iestādēm Rīgā. No tiem 364 ir pieteikumi bērnu uzņemšanai skolā, bet 143 ir pieteikumi uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs.