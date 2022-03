“Latvijas Noklusētā Pagātne”: Ulmaņa viltības, Ferdas smiekli un kara propaganda pirms 100 gadiem

Interesants vēsturnieka skatījums uz Kārli Ulmani. Apzināta tēla veidošana, pārdomāta PR stratēģija, cenzūra un propaganda – galvenās dižā vadoņa publiskā tēla sastāvdaļas.

Izcilās aktrises Ērikas Ferdas smiekli un asaras.

Leģendārās “Straumes” kafijas dzirnaviņas joprojām atrodamas katrā virtuvē, bet kur palikušas rūpnīcā ražotās mikroviļņu krāsnis?

Kā zviedri Latvijā policiju ieviesa, stāsts par pirmo oficiālo noziegumu Latvijas teritorijā un daudzi citi stāsti jau tagad tirdzniecības vietās visā Latvijā.

Žurnāla “Latvijas Noklusētā Pagātne” veidotāji uzsver, ka šobrīd notiekošais Ukrainā apliecina – ir jāzina savas valsts un tautas vēsture, jo tā ir viens no elementiem, kas mūs visus vieno un padara par nāciju. Un šī vēsture sastāv ne tikai no epohāliem notikumiem un izcilu cilvēku biogrāfijām, bet arī no daudzām sīkām detaļām un dzīvesstāstiem. Jo tieši tie veido kopējo ainu. Žurnāla veidotāji ir centušies darīt visu, lai stāsti par mūsu pagātni būtu ne tikai izzinoši, bet arī saistoši un viegli uztverami, tā padarot tos interesantus visplašākajam lasītāju lokam.