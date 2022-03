Baldonē vīrietis nozog šķirnes kucēnu, lai to pārdotu narkotiku ieguvei

Ziņas par vācu aitu suņa kucēnu pažušanu no kādas privātmājas sētas Balones pusē, pa sociālājiem tīkliem izplātījās ļoti ātri, ķepaiņa saimnieki izmisīgi meklēja vismaz kaut kādas norādes, kas varēja sekmēt mājas mīluļa atrašanās vietu. Kamēr palīdzība lūgta vietējo iedzīvotāju un līdzcilvēku lokā, uz iesnieguma pamata, lietu izmeklēja arī policisti. Par to, ka kucēnu nozaga kāds svešs cilvēks, šaubu nebija un viena no pirmām lietām, kas bija likumsargiem jāpārbauda – daži Baldones iedzīvotāji, kuriem pagātnē jau bijuši līdzīga veida pārkāpumi.

Aizdomas kritušas uz kādu aptuveni 40 gadus vecu vīrieti, kas Baldonē iemantojis bēdīgu slavu, jo bez zādzībām vairākkārt saukts pie atbildības par narkotiku lietošanu. Vienā no vakariem, apciemojot viņa dzīvesvietu, adresē aizdomas turamais netika sastapts, bet aiz mitekļa durvīm atskanēja rejas, tad inspektoriem un līdzi atbraukušajiem ķepaiņa saimniekiem zuda jebkādas šaubas.

Uz adresi pasaukti papildspēki no Valsts policijas, lai lemtu par ugunsdzēsēju glābēju iesaisti durvju atvēršanai. Galu galā bojāt durvis nevajadzēja, jo drīzumā mājās pārnāca arī iespējamais zaglis.

Vīrietis centās pierādīt, ka par dzīvnieku plānoja rūpēties, aktīvi rādot inspektoriem nesen nopirktu maisu ar sauso barību. Patiesībā, zagļa plānos bija dārgā šķirnes suņa pārdošana un narkotiku iegāde.

“Es paņēmu sunīti, kas pats vienmēr gribēja pie manis tikt. Es tur piegāju pie cilvēciņa. Viņš man ieteica paņemt to suni, izvilku viņu laukā un viss. Tur žogu bija jāpiepaceļ. Vajadzēja vien divas sekundes, lai suns iznāktu pie manis un es ar viņu ietu pastaigā. Vai tā skaitās kā zādzība?” stāstīja vīrietis.

Aizturētajām draud cietumsods.