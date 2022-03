Satversmes tiesa ar trešo piegājienu mēģinās ievēlēt jauno tiesas priekšsēdētāju

Pēc vairākām balsojuma kārtām ST arī 3.martā neizdevās ievēlēt jaunu priekšsēdētāju.

Uz ST priekšsēdētāja amatu tika virzīti divi tiesneši - Jānis Neimanis un Daiga Rezevska. Abi kandidāti piekrita kandidēt uz ST priekšsēdētāja amatu.

Pirmajā kārtā par tiesnesi Neimani nobalsoja trīs tiesneši, savukārt četri bija pret. Tāds pats balsojuma rezultāts bija arī Rezevskai.

Līdz ar to ST pieņēma lēmumu pasludināt pārtraukumu un balsot vēlreiz par šiem pašiem kandidātiem.

Otrajā balsojumā par tiesnesi Neimani nobalsoja trīs tiesneši, bet četri bija pret. Identisks rezultāts bija arī Rezevskai.

Līdz ar to ST pasludināja pārtraukumu līdz vēlākam laikam, bet pēc tam tika paziņots, ka jaunu kandidātu izvirzīšanai ir nepieciešams laiks.

Jau vēstīts, ka līdzīga situācija bijusi 24.februārī, kad notika pirmais mēģinājums ievēlēt ST priekšsēdētāju. Arī tad tiesneši nespēja vienoties par kandidātu un tika pasludināts sēdes pārtraukums līdz šodienai.

ST priekšsēdētājs vada ST sēdes, organizē tiesas darbu un pārstāv ST.

Līdz jauna ST priekšsēdētāja ievēlēšanai amata pienākumus pilda priekšsēdētāja vietnieks Aldis Laviņš. Līdzšinējā ST priekšsēdētāja Sanita Osipova atstāja tiesneša amatu 11.februārī līdz ar pilnvaru termiņa izbeigšanos.

ST priekšsēdētāja vēlēšanu process noteikts ST likumā un ST reglamentā.

ST priekšsēdētāju uz trim gadiem no sava vidus ievēlē ST tiesneši, aizklāti balsojot, ar visa tiesnešu sastāva absolūto balsu vairākumu.

Atbilstoši ST likumam, ja izvirzīti vairāki tiesas priekšsēdētāja amata kandidāti un pirmajā vēlēšanu kārtā neviens no viņiem neiegūst nepieciešamo balsu skaitu, par visiem kandidātiem balso otrreiz. Ja arī tad neviens netiek ievēlēts, vēlēšanas turpina, katrā turpmākajā vēlēšanu kārtā izslēdzot to kandidātu, kurš iepriekšējā kārtā ieguvis vismazāk balsu, - tik ilgi, līdz viens no kandidātiem iegūst nepieciešamo balsu skaitu.

Ja vēlēšanu pēdējā kārtā netiek iegūts nepieciešamais balsu skaits vai ja izvirzīts tikai viens attiecīgā amata kandidāts un viņš neiegūst ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu, kandidātu izvirzīšana sākas no jauna. Par kandidātiem var atkārtoti izvirzīt arī tiesnešus, kuri bija izvirzīti iepriekšējās vēlēšanu kārtās un neieguva nepieciešamo balsu skaitu.

Iepriekš pēc vairākām balsojuma kārtām ST nepanāca vienošanos par jaunā ST priekšsēdētāja ievēlēšanu, un sēdē tika pasludināts pārtraukums.

Amatam tika izvirzīta ST tiesneši Daiga Rezevska un Gunārs Kusiņš.

Sēdēs laikā divas reizes tika anulēts balsojums, jo tiesnese Rezevska tehnisku iemeslu dēļ nevarēja nobalsot. Savukārt trešajā balsojumā abi kandidāti ieguva vienādu balsu skaitu.

