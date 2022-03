Kopumā pagājušajā nedēļā pret Covid-19 vakcinējušies ap 7200 cilvēki jeb ap 1000 cilvēku dienā. Augstākas vakcinācijas temps bija vērojams pat dažā 2021. gada janvāra nedēļā, kad vakcīnas pret Covid-19 bija pieejamas tikai mediķiem, pretstatā pašreizējai situācijai, kad vakcīnu netrūkst.

Salīdzinoši visaugstākais vakcinēšanās temps Latvijā tika sasniegts 2021. gada maija beigās, kad vienas nedēļas laikā tika vakcinēti pat 117 000 cilvēku. Nākamais uzrāviens tika sasniegts 2021. gada oktobra vidū, vairākās nozarēs ieviešot obligātās vakcinēšanās prasību, kad raženākajā nedēļā tika vakcinēti ap 89 000 cilvēku. Vēl 2022. gada janvāra pirmajā nedēļā potes pret Covid-19 Latvijā saņēma ap 72 000 cilvēku, taču turpmākajās nedēļās vakcinēšanās temps apsīka.

Vakcināciju pagājušajā nedēļā joprojām uzturēja balstvakcinācija - no vakcinācijas kopējā apjoma ap 80% bija "trešās potes".

Arī šīs nedēļas pirmā darba diena neliecina par izmaiņām situācijā. Pirmdien potes pret Covid-19 saņēmušas vien 500 personas, tostarp 400 saņēmuši balstvakcīnu. Minētie dati gan vēl var mainīties, jo vakcinācijas iestādes datus par vakcinētajiem sistēmās mēdz ievadīt ar vairāku dienu nobīdi.

Līdz šim kopumā vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu Latvijā saņēmuši ap 1,056 miljoni cilvēku jeb ap 56,1% no visiem valsts iedzīvotājiem. No tiem otro devu saņēmuši ap 1,013 miljoni iedzīvotāju, bet vēl ap 287 000 cilvēku ir saņēmuši "Johnson&Johnson" potes, kam atbilstoši valstī spēkā esošajam regulējumam nepieciešama tikai viena deva, līdz ar to vakcinācijas procesu pabeigušo kopskaits sasniedzis 1,3 miljonus jeb 69% no visiem valsts iedzīvotājiem.

Rēķinot pirmās potes un "Johnson&Johnson" vakcīnas saņēmēju kopskaitu, tas šajās dienās sasniedzis aptuveni 1,34 miljonus cilvēku. Savukārt revakcināciju līdz šim Latvijā veikuši ap 504 000 cilvēku jeb 26,8% iedzīvotāju.

Aplūkojot pilngadību sasniegušos valsts iedzīvotājus, no tiem pirmo poti pret Covid-19 ir saņēmuši aptuveni 64%, vakcinācijas procesu pabeiguši ir aptuveni 80%, bet revakcinējušies - ap 33%.

Latvijā ir pieejamas piecas lietošanai Eiropas Savienībā apstiprinātās vakcīnas pret Covid-19 - "Pfizer"/"BioNTech", "Moderna", "Nuvaxovid", "AstraZeneca" un "Johnson&Johnson", taču "AstraZeneca" vakcīnu zemā pieprasījuma dēļ Latvijā faktiski vairs nelieto, un arī "Johnson&Johnson" vakcīnu izmantošana arvien samazinās, jo eksperti atzīmējuši tās salīdzinoši mazāko efektivitāti. 2020.gada decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet masveidīgāka iedzīvotāju vakcinēšana sākās 2021.gada marta izskaņā. Latvijā vakcīnas pret Covid-19 iedzīvotājiem ir pieejamas no piecu gadu vecuma.