Publicitātes

Ukrainas mediju apvienotais ziņu kanāls "Ukraina 24" tagad pieejams visā Latvijā

No šodienas, 2.marta, visiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri televīzijas uztveršanai izmanto zemes ciparu TV apraidi, bez maksas pieejams Ukrainas TV kanāls "Ukraina 24". Līdz ar to "Ukraina 24" ir pieejams skatītājiem visā Latvijā – arī tiem, kuri nav izvēlējušies nevienu no TV pakalpojumu sniedzējiem un vēro tikai bezmaksas zemes TV apraidē pieejamos kanālus LTV1, LTV7, ReTV, TV24 un TV4. Ja sākotnēji kanālam "Ukraina 24" bija pieejama ukraiņu (oriģinālvaloda), tad turpmāk to varēs skatīties arī angļu un krievu valodā.