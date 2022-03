Kalniete: Ukrainai visdrīzākajā laikā jākļūst par ES kandidātvalsti

Eiropas Parlamenta ārkārtas plenārsēdi, kurā deputātus vakar tiešsaistē no Kijivas uzrunāja Ukrainas prezidents Volodimirs Zeļenskis un Ukrainas Radas priekšsēdētājs Ruslans Stefančuks, Kalniete vērtē kā vienu no visemocionālakajām Eiropas Parlamenta sēdēm.

Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta deputāte, Eiropas Tautas partijas grupa: “Es vēlos atvainoties ukraiņu tautai par Eiropas vilcināšanos noticēt, ka tas nepieredzējušais un nedaudz blēdīgais Pēterburgas ierēdnītis, kam Jelcins uzticēja vadīt Krieviju, pamazām pārvēršas par monstru, kas no sava mazvērtības kompleksa uzbaro agresīvu lieluma māniju. Es atvainojos ukraiņu tautai, ka Eiropa vēl arvien nav atteikusies no Krievijas gāzes un tā kā zelta straume plūst katru dienu Kremļa lādēs un atdzimst par 100 tankiem, kas ripo iznīcināt Ukrainu. Es atvainojos ukraiņu cilvēkiem par bojā gājušajiem dēliem, meitām, vīriem, sievām, brāļiem un māsām, kas nekad neatgriezīsies, jo priekšlaicīgi ir pievienojušies debesu eņģeļiem. Es atvainojos visām ukraiņu mātēm, kuru tik ļoti gaidītie un lolotie bērniņi ir spiesti nākt pasaulē pagrabos, bumbu patvertnēs un metro stacijās. Es atvainojos simtiem tūkstošu cilvēku, kurus karš ir izdzinis no mājām un lēmis bēgļu liktenim. Tas ir Putina ģepolitiskais terorisms, kuram šodien ir pakļauti 40 miljoni ukraiņu, taču es nešaubos, ka tieši tāpat, kā Hitlers tika aizslaucīts vēstures mēslainē, tā vēstures atkritumos tiks izmests arī Putins.”

Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete Eiropas Tautas partijas grupā pārstāv partiju apvienību JAUNĀ VIENOTĪBA un, pildot doto mandātu darbam Eiropas Parlamentā, strādā Ārlietu un Starptautiskās tirdzniecības komitejās, Drošības un aizsardzības apakškomitejā, kā arī īpašajā komitejā par ārvalstu iejaukšanos Eiropas Savienības demokrātiskajos procesos, tai skaitā plaši izmantojot dezinformāciju. Deputāte aktīvi darbojas Austrumu partnerības ietvaros, lai sekmētu demokrātiskos procesus tādās valstīs kā Ukraina, Moldova, Gruzija un citas.

Eiropas Tautas partijas (ETP) grupa ir lielākā Eiropas Parlamentā kopš 1999.gada. Pašlaik labēji centriskajā politiskajā grupā strādā 178 deputāti no visām ES dalībvalstīm. Nevalstiskās organizācijas “VoteWatch Europe” reitingā Sandra Kalniete ierindota starp 100 ietekmīgākajiem Eiropas Parlamenta deputātiem.

