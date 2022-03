No trešdienas "Pfizer" balstvakcīnu pret Covid-19 varēs saņemt jaunieši no 12 gadu vecuma

Līdz šim "Comirnaty" bijusi apstiprināta Eiropas Savienībā divu devu primārās vakcinācijas kursam pusaudžiem, kā arī pieaugušajiem un bērniem no piecu gadu vecuma. Tāpat "Comirnaty" balstvakcīnas lietošana ir bijusi apstiprināta pieaugušajiem no 18 gadu vecuma.

Kā MK sēdes laikā norādīja veselības ministrs, balstvakcinācijas veikšanai bērniem no 12 gadiem 28.februārī tika saņemts Eiropas Komisijas apstiprinājums.

Saskaņā ar Imunizācijas valsts padomes (IVP) rekomendācijām, balstvakcinācija īpaši rekomendējama imūnsupresētiem jauniešiem, taču tā nav nepieciešama un netiek rekomendēta veseliem bērniem un jauniešiem.

Ja medicīnisku vai citu formālu iemeslu dēļ balstvakcinācija jauniešiem vecuma grupā no 12 gadiem tomēr ir nepieciešama, tad to var darīt atbilstoši Eiropas Zāļu aģentūras atzinumam.

Balstvakcinācijas process tiks veikts ģimenes ārstu praksēs un ārstniecības iestāžu vakcinācijas kabinetos.

Jau vēstīts, ka "Comirnaty" ir vakcīna Covid-19 novēršanai. Tā satur par ziņneša RNS (mRNS) dēvēto molekulu, kas satur instrukcijas uz SARS-CoV-2 vīrusa virsmas dabīgi sastopamā pīķa proteīna veidošanai. Vakcīna iedarbojas, sagatavojot organismu aizsardzībai pret SARS-CoV-2 infekciju.

Vakcīnas primārais kurss ir apstiprināts pusaudžiem vecumā no 16 līdz 17 gadiem kopš 2021.gada februāra un pusaudžiem vecumā no 12 gadiem - kopš 2021.gada maija. Dalībvalstīs, kurās ir izvērstākas vakcinācijas kampaņas, primārās vakcinācijas kursu šobrīd pabeiguši vairāk kā 80% pusaudžu vecumā no 16 līdz 17 gadiem, informēja ZVA.

EZA slēdziens par rekomendāciju balstvakcinācijai personām no 12 gadu vecuma sniegts pēc drošuma un efektivitātes datu starprezultātu izvērtēšanas no klīniskā pētījuma par vakcīnas balstdevu personām no 16 gadu vecuma, kā arī pēc publicētās literatūras, pēcreģistrācijas datu un reālās prakses pierādījumu izvērtēšanas par balstdevu lietošanu gados jaunām personām Izraēlā.

Balstdevas tiek ievadītas personām, kuras pabeigušas primāro vakcinācijas kursu, lai atjaunotu aizsardzību pēc tās mazināšanās. Komiteja uzskatīja, ka pieejamie pierādījumi ir pietiekami, lai secinātu, ka imūnā atbilde pusaudžiem pēc balstvakcīnas ievades būs vismaz tikpat spēcīga kā pieaugušajiem.