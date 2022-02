Kā novēroja portāls Jauns.lv, koncertā bija ieradies ļoti liels skaits cilvēku.

Pasākums ir spontāns un brīvprātīgs kultūras nozares atbalsts Ukrainai, kas šobrīd piedzīvo plaša mēroga Krievijas militāro agresiju. Mūzika un deja ir nozares instrumenti, ar kuriem "trāpīt sirdīs", paust atbalstu un reizē izteikt protestu pret agresiju un imperiālismu, kas tiek realizēts Eiropā.

Foto: Mārtiņš Ziders

Ukrainas atbalsta koncerta pirmajā daļā skanēja latviešu tautas dziesmas, latviešu autoru skaņdarbi un ukraiņu tautai būtiska mūzika, savukārt pasākuma otrajā daļā uzstājas tādi mākslinieki kā DaGamba, Ralfs Eilands, Ieva Akuratere, Igo, Ainars Virga, Olga Rajecka, Lauris Reiniks, Ingus Ulmanis, ansis, Dzelzs Vilks, Bad Habbits, Laime Pilnīga, The Bad Tones, Iļģi, Katrīna Dimanta, Ducele, Rahu the Fool, Citi Zēni, Sudden Lights, Elza Rozentāle, Kristīne Prauliņa, Jānis Aišpurs, Aija Andrejeva, Samanta Tīna, Miks Galvanovskis, Kārlis Kazāks, Kalnejas, The Coco'nuts, Sub Scriptum, Loreta Reide, Patrisha, Katrīna Gupalo, Markus Riva, Kārlis Būmeisters, Edavārdi, Tautumeitas, DJ Monsta, DJ PM2THEAM, DJ Kārlis Ķilkuts u.c. Jāatzīmē, ka Ralfs Eilands kopā ar Tautumeitām izpildīs Ukrainas grupas "DakhaBrakha" skaņdarbu "Baby".

Kā zināms, valdība ārkārtas sēdē mainījusi Covid-19 pulcēšanās ierobežojumus, ārtelpās atļaujot pulcēties līdz 3000 personām, to pamatojot ar nepieciešamību rast iespēju plašākai sabiedrībai nevardarbīgā veidā paust viedokli un nostāju pret notiekošo pasaulē.