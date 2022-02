Luīzes Pastores grāmata “Laimes bērni’' saņem Starptautiskā Boloņas bērnu grāmatu tirgus balvu

BRAW ir viena no starptautiski visplašāk zināmajām balvām bērnu grāmatniecības jomā, to 1966. gadā iedibināja Boloņas bērnu grāmatu tirgus, lai katru gadu, apbalvojot grāmatas 5 pamatkategorijās – daiļliteratūra, izziņas grāmatas, komiksi, “Opera Prima” par debiju un “New Horizons” par īpaši novatorisku grāmatu – izceltu izdevēju un autoru radošo sniegumu grāmatu dizaina, ilustrāciju un poligrāfiskā veidola ziņā, kā arī spējā uzrunāt jaunos lasītājus. Katru gadu balvai ir arī viena vai vairākas īpašās kategorijas, šogad tā ir dzeja. 2022. gadā BRAW balvai tika iesniegtas 2215 grāmatas no 62 pasaules valstīm.

Luīzes Pastores grāmata “Laimes bērni”. (Foto: Publicitātes)

“Esam ļoti gandarīti, ka BRAW žūrija pamanījusi un izcēlusi tieši Luīzes Pastores “Laimes bērnus” – grāmatu, kurā vienotā veselumā savijies izcils autores, ilustratores, redaktoru un dizainera darbs. Šķiet, ka, strādājot pie šīs grāmatas, arī paši esam sekojuši Laimes zelta likumiem: “Vienmēr uzticies savai nojautai” un “Reizēm, lai kaut kur nokļūtu, ir jāapstājas. Ieelpo. Izelpo. Nesteidzies. Tavas domas tevi aizvedīs pa pareizo ceļu,” saka “Liels un mazs” direktore Alīse Nīgale, kura atzīst, ka BRAW balva noteikti ir bijis viens no izdevinecības mērķiem un nozīmē pastiprinātu uzmanību starptautiskajā bērnu grāmatu izdevēju vidē, kas gan izdevniecībai “Liels un mazs”, gan grāmatas autoriem paver tālākas sadarbības un panākumu iespējas.

BRAW balvas tiks pasniegta 21. marta vakarā, kad tiks nosaukti arī balvas “Gada labākais bērnu grāmatu izdevējs” laureāti. Šī ir jau piektā reize pēc kārtas, kad “Liels un mazs” tiek nominēts prestižajai balvai “Gada labākais bērnu grāmatu izdevējs Eiropā”, kuru piešķir, izceļot izdevēju augsto profesionalitāti, ar kādu tie īsteno inovatīvus un intelektuāli augstvērtīgus bērnu grāmatu projektus. Ar “Liels un mazs” par labākā Eiropas bērnu grāmatu izdevēja titulu sacenšas divi izdevēji no Francijas, kā arī izdevēji no Krievijas un Polijas. Par nominētajām izdevniecībām balso Starptautiskā Boloņas bērnu grāmatu tirgus reģistrētie dalībnieki.

Grāmata “Laimes bērni” turpmāk vienmēr atradīsies arī Boloņas bibliotēkā “Salaborsa”, kur pieejama visu BRAW godalgoto grāmatu kolekcija.

Luīze Pastore savam apjomīgajam prozas darbam izvēlējusies zīmīgu apakšvirsrakstu: pēc patiesiem notikumiem izdomāts stāsts. Grāmatas pamatā ir leģendārā latviešu ceļotāja un pētnieka Aleksandra Laimes (1911-1994) biogrāfijas fakti, bet stāsta galvenie varoņi ir bērni – Ilze, iesaukta par Krītiņu, un viņas jaunākais brālītis, kā arī zviedru žurnāliste Līse, kas ieradusies, lai atklātu un aprakstītu Laimes noslēpumus.

Grāmatas izdošanu atbalstīja Latvijas Republikas Kultūras ministrija un Valsts kultūrkapitāla fonds mērķprogrammā “Kultūrelpa”.