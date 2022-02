Pētījumā "Weaponising Immigration on the EU-Belarus Border: Perception of immigrants and immigration in Latvian society" tika salīdzinātas Latvijas sabiedrības domas par nelegālo imigrāciju pirms un pēc Baltkrievijas migrācijas krīzes.

Konstatēts, ka 2021.gada decembrī, salīdzinot ar 2021.gada jūnijā ievāktajiem datiem, daudz vairāk Latvijas iedzīvotāju nepiekrīt apgalvojumam, ka migrantiem jābūt tādām pašām tiesībām uz labklājību kā Latvijas iedzīvotājiem. 2021.gada jūnijā 24% iedzīvotāju nepiekrita šim apgalvojumam, bet 2021.gada decembrī - jau 40%.

26 Foto Kas 2021. gada jūlijā notiek uz Lietuvas un Baltkrievijas robežas +22 Skatīties vairāk

Papildus ir palielinājušies stereotipi par imigrantu radītajiem noziedzības un terorisma draudiem. Pērn jūnijā 46% iedzīvotāju piekrita apgalvojumam, imigrantu klātesamība palielina noziedzības un terorisma draudus, bet decembrī šim apgalvojumam piekrita jau 55% iedzīvotāju.

Pētnieki minētās tendences saista ar Baltkrievijas radīto migrācijas krīzi uz robežām ar Eiropas Savienības valstīm.

Pētījuma autori ir LU FSI institūta pētnieki Mārtiņš Kaprāns un Andris Saulītis. Pētījumu daļēji finansē Eiropas Parlaments, un to īsteno Sociālo attiecību pētījumu centrs sadarbībā ar LU FSI.

Saistītās ziņas "Pat ja latviešiem būs sliktāk!" Lukašenko, pakāpies uz koka paletēm, sola palīdzēt migrantiem "Man ir "Porsche", bet nav nākotnes." Kādi ir Baltkrievijas-Polijas robežas tuvumā esošo migrantu tālākie plāni FOTO: kādos apstākļos tagad dzīvo migranti, kuri izmirka sadursmēs ar Polijas robežsargiem