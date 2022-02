"Jauks mīlulis. Puika, ko viegli uzturēt, neprasa neko īpašu. Dzimis zooloģiskajā dārzā. Visi papīri ir," teikts "ss.com" sludinājumā.

Ieraugot sludinājumu, interneta lietotājs nospriedis, ka pērtiķa tirgotājs sludinājumā runā par Rīgas Nacionālo zooloģiskais dārzu, tāpēc, bažījoties par dzīvnieka likteni, dalījies ar sludinājumu, atzīmējot ierakstā tieši pašmāju lielāko zoodārzu.

Rīgas Zooloģiskajā dārzā raidījumam skaidroja, ka tam nav nekāda sakara ar sludinājumā redzamo dzīvnieku, bet arī tur eksperti bažījas par pērtiķa likteni, jo sludinājuma autora apgalvojums, ka konkrēto pērtiķi ir "viegli uzturēt, neprasa neko īpašu", ir aplams.

"Tas ir parastā kalitrika mazulis, kuram būtu jāatrodas pie vecākiem. Viņš ir izņemts no ģimenes. Kalitriksi, kā ļoti daudzi dzīvnieki, ir sabiedriski dzīvnieki, kuri mazuļus audzina ilgi. Ja šis mazulis izņemts no ģimenes, nav zināms, kā šis cilvēks iedomājas par viņu rūpēties: kā baro, kādā temperatūrā un apgaismojumā tur?

Pārdod to par milzīgu summu citam cilvēkam, kurš man ticams zinās, kā parūpēties par šo dzīvnieku. Izņemts no ģimenes, šis, visticamāk, nekad neiekļausies sugas brāļu sabiedrībā. Faktiski viņš ir "norakstīts", jo dzīve, noņemot no vecākiem tik agrā vecumā, ir sabojāta," norāda Rīgas Nacionālā zooloģiskā dzīvnieku kolekcijas vadītāja Guna Vītola.

Dzīvnieku aizsardzības likums nosaka, ka ir aizliegts iegādāties, turēt nebrīvē, atsavināt vai turēt pārdošanai vai apmaiņai un piedāvāt tirdzniecībā šādus dzīvniekus: plēsēju kārtas savvaļas sugas dzīvniekus; primātus; jūras zīdītājus; krokodilu kārtas dzīvniekus; čūskveidīgos dzīvniekus. Normatīvajos aktos gan ir paredzēti arī izņēmuma gadījumi, proti, minētie aizliegumi neattiecas uz zooloģiskajiem dārziem (šobrīd Latvijā tādi ir trīs), kā arī reģistrētām savvaļas sugu dzīvnieku turēšanas vietām. Bez kompetentās iestādes atļaujas dzīvniekus nedrīkst sagūstīt savvaļā un turēt nebrīvē. Šādu atļauju izsniedz Dabas aizsardzības pārvalde (DAP).

DAP pārstāvis Miķersons informēja, ka konkrētā sludinājuma autors sazinājies ar DAP, interesējoties par kalitriksa ievešanu un pārdošanu no kādas trešās valsts. Tāpat viņš informējis, ka dzīvnieks pagaidām neesot viņa rīcībā. Viņš dzīvnieku varot saņemt no kāda zooloģiskā dārza. Sludinājuma autoram izskaidrotas likumdošanas prasības, raidījumu informēja DAP pāstāvis Miķelsons.

Rīgas Zooloģiskajā dārzā norādīja, ka arī šī nezināmā Zooloģiskā dārza pārstāvji, ja izņems pērtiķi no ģimenes tik mazā vecumā, apdraudēs dzīvnieku.

Uz raidījuma "Bez Tabu" zvaniem potenciālais pērtiķa tirgotājs neatbildēja, bet pirms tam, reaģējot uz iedzīvotāju ziņojumiem un bažām par dzīvnieka likteni, ar viņu izdevās sazināties Valsts policijai (VP), "Bez Tabu" informēja VP pārstāve Krista Andersone. Likumsargiem sludinājuma autors esot stāstījis to pašu, ko DAP. Policija pagaidām nesaskata pārkāpumus, tāpēc kriminālprocesu neuzsāk, norādīja VP pārstāve Andersone.