Plūdu draudi, kailie mīlnieki un autobuss grāvī: kriminālā province

Jēkabpilī Donaviņas upe Aizupes ielā no ārpasaules norobežojusi divu māju iedzīvotājus, savukārt Siguldas novada Allažmuižā Tumšupe izskalojusi ceļu uz Klūdziņu mājām. Ledus un sniega kušana pamatīgi satraukusi arī valmieriešus un ogrēniešus. Toties jelgavniekiem šonedēļ rādījās ugunsgrēks uz koģenerācijas stacijas jumta, un daļai teju diennakti bija jādzīvo pie aukstiem radiatoriem.

Nemierīgi arī Augšdaugavas novadā. Daugavpils puses iedzīvotājus pirms nedēļas satrauca kāds skolas autobuss, kas bija ieslīdējis grāvī. Savukārt Valsts vides dienests aprēķinājis, cik lielu skādi dabai nodarījušas “Daugavpils ūdens” dūņas.

Demenes pagastā grāvī iebrauc skolas autobuss

Latvijā šobrīd pa ceļiem spēkrati bieži vien nevis brauc, bet gan slido. Šajā slidošanā nepaveicās skolas autobusam Demenes pagastā, kurš beigu galos noslidoja no ceļa. (Foto: “Facebook”/ breaking.lv)

Pirms nedēļas Latvijas interneta plašumus apceļoja Augšdaugavas novada Demenes pagastā uzņemtas fotogrāfijas ar kādu skolas autobusu, kas uz ledainā lauku ceļa bija saslīdējis un ar pakaļpusi iebraucis grāvi, “uzkāries” ar priekšgalu augšā, vairs nespēdams pats ar saviem zirgspēkiem nokļūt uz brauktuves. Skatoties uz fotogrāfijām, varēja atviegloti uzelpot tai ziņā, ka buss nebija apgāzies un, pēc visa spriežot, neviens arī nebija cietis.

Tomēr palika neskaidrība, kas tas par autobusu un kas tad īsti noticis. “Facebook” lapā “Jezduni Daugavpilsa” (“Daugavpils braucēji”), kas pirmā publicēja bildes no Demenes pagasta ceļmalas, nekas sīkāk nebija paskaidrots. Tad nu sākās lielā skaidrošanās, kurā iesaistījās arī Valsts policija, savā tviterkontā paziņodama:

“Spriežot pēc fotoattēla, konkrētais negadījums noticis jau vakar – 10. februārī (vai vēl iepriekš, mums nav precīzi zināms notikuma datums un laiks, bet bilde manīta “Facebook” privātā grupā). Par konkrēto negadījumu Valsts policijā neviens nav vērsies, attiecīgi, pieļaujam, ka bez cietušajiem.”

Spriežot pēc fotoattēla, konkrētais negadījums noticis jau vakar (vai vēl iepriekš, mums nav precīzi zināms notikuma datums un laiks, bet bilde manīta fb privātā grupā). Par konkrēto negadījumu Valsts policijā neviens nav vērsies, attiecīgi, pieļaujam, ka bez cietušajiem. — Valsts policija (@Valsts_policija) February 11, 2022

Pēc kāda laika visu noskaidroja Daugavpils ziņu portāls gorod.lv, kas vēstīja: “Negadījums noticis 10.februārī, aptuveni pusdeviņos no rīta, autobusā neviena nebija. Šoferi no manevrēšanas iztraucēja priekšā braucošā automašīna, kas nespēja uzbraukt kalnā.

Lai autobusu izvilktu no grāvja, tika nolemts izsaukt celtni, jo, mēģinot to izvilkt ar traktoru, autobuss draudēja apgāzties.”

Kuldīgas policisti iztraucē mīlas priekus un šņabja dzeršanu

Kuldīgā policisti brīvdienās pirms Valentīndienas kādā kāpņu telpā pārtrauca iereibuša puskaila pāra mīlas rotaļas. (Foto: Vida Press)

Valsts policijas Kuldīgas iecirkņa policistiem ir darba pilnas rokas, jo viņiem jāsavalda gan kaislīgi mīlētāji, gan “jautri” degvīna dzērāji. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Madara Šeršņova vietējam laikrakstam “Kurzemnieks” pastāstījusi par ekstremālākajiem atgadījumiem pēdējās nedēļas laikā “pilsētā ar dvēseli”:

* “12. februārī policija saņēmusi informāciju, ka Kuldīgā kādā kāpņu telpā atrodas puskaili cilvēki. Policija tur sastapa vīrieti, kurš skaidroja, ka pamanījis vīrieti un sievieti, kuri puskaili nodarbojas ar intīmām attiecībām. Abus mīlniekus policija sastapa, abi bija jūtamā alkohola reibumā. Ar savām izdarībām pāris iedzīvojās procesā par sīko huligānismu.”

* “14. februārī kādā Kuldīgas veikalā policijas darbinieks, pieejot pie kases, pamanījis, ka pie tās atrodas gan pārdevēja, gan apsargs, un kāds vīrietis no pudeles dzer alkoholu. Likumsargs aizrādījis, bet vīrietis nereaģējot turpinājis pudeli tukšot. Policists lūdzis uzrādīt personas dokumentus, bet vīrietis atteicies to darīt, un tā ir identitātes neatklāšana. Apsargs pastāstīja, ka vīrietis degvīnu veikalā nozadzis, to apliecināja arī videokameras ieraksts, un tad cilvēks tika aizturēts. Brīdī, kad bija jāseko policistam, vīrietis kļuva agresīvs un tika nogādāts iecirknī. Pret viņu sākti vairāki procesi.”

Plūdi: Siguldā iebrūk ceļš, Jēkabpilī nošķir no ārpasaules, Valmierā bīstami…

Sakarā ar ūdens līmeņa celšanos netālu no Allažmuižas mājām “Klūdziņas” izveidojies ceļa iegruvums. (Foto: Siguldas novada pašvaldība)

Līdz ar pavasara tuvošanos, sniega un ledus kušanu, Latvijas pilsētas un lauki atkal dzīvo plūdu draudu ēnā. Vietvaras viena pēc otras ziņo par applūdušajām teritorijām:

* Siguldas novada pašvaldība: “Sakarā ar ūdens līmeņa celšanos netālu no Allažmuižas mājām “Klūdziņas” izveidojies ceļa iegruvums, un Siguldas novada pašvaldības policija sadarbībā ar citiem pašvaldības speciālistiem slēgusi ceļu, lai nodrošinātu drošību apkārtējiem iedzīvotājiem. Tiek apzinātas iespējas satiksmes atjaunošanai.”

Valmieras novada pašvaldība brīdina, ka pavasara palu dēļ šobrīd vairāki ceļa posmi var būt pārplūduši un neizbraucami. (Foto: Valmieras novada pašvaldība)

* Valmieras novada pašvaldība: “Valmieras novadā daži ceļa posmi var būt pārplūduši un neizbraucami. Lai gan bīstamākās vietas ir norobežotas, tuvošanās un bradāšana pārplūstošajās teritorijās ir bīstama!”

* Jēkabpils novada pašvaldība: “Pagājušajā diennaktī, laika apstākļu ietekmē, Donaviņas upe appludinājusi brauktuvi Aizupes ielā, un divu māju iedzīvotājiem nav iespējas piebraukt ar transporta līdzekli.”

* Ogres novada pašvaldība: “Ūdens līmenis Ogres upē dienas laikā cēlies un turpina celties arī šobrīd. Pašvaldības dienesti gatavi plūdu draudiem.”

Lielupes kreisais krasts Jelgavā paliek bez siltuma

Naktī uz ceturtdienu daļa Jelgavas palika bez apkures, jo notika avārija siltumapgādes uzņēmuma “Gren” koģenerācijas stacijā, kas pilsētā nodrošina centrālapkuri. Uzņēmums informē:

“16. februāra vakarā īsi pirms pulksten 22.00 saistībā ar avāriju siltumtrasē “Gren” biomasas koģenerācijas stacijā notika neplānota apstāšanās, kā rezultātā nostrādāja automātiskā apstāšanās drošības sistēma, apturot tvaika turbīnu un elektroenerģijas ražošanu. Rezultātā tvaiks tika izvadīts virs ēkas jumta. Un ēkas izgaismojums tvaika izplūdes laikā radīja maldinošu iespaidu, ka koģenerācijas stacijā izcēlies ugunsgrēks. Operatīvie dienesti apsekoja objektu, un ugunsgrēks netika konstatēts. Avārija siltumtrasē radīja siltumapgādes traucējumus Lielupes kreisajā krastā. Uzņēmums naktī lokalizēja noplūdes vietu un sāka avārijas novēršanas darbus.”

Jau nākamās dienas rītā Lielupes kreisajā krastā siltumapgāde tika atjaunota. Tomēr 13 ēkām līdz pilnīgai avārijas seku novēršanai gandrīz diennakti nācās dzīvot pie aukstiem radiatoriem.

Sociālajos tīklos daudzi cilvēki dalījās ar video, kuros it kā bija redzamas liesmas uz koģenerācijas stacijas jumta, un vēstīja biedējošu ziņu - izcēlies ugunsgrēks! Tomēr satraukumam, kā izrādījās, nebija pamata. Uz situāciju nācās reaģēt arī pašvaldībai, kura saņēma daudzus satrauktus zvanus un jautājumus.

“Daugavpils ūdens” tiek pie iespaidīga soda

Pirms trim mēnešiem tika pārrauts “Daugavpils ūdens” dūņu lauku “Križi” valnis un vidē izplūda 14 000 kubikmetru dūņu, nodarot vairāk nekā 10 000 eiro lielu kaitējumu dabai. (Foto: Valsts Vides dienests. )

Netālu no Daugavpils – Naujenes pagasta dūņu laukos “Križi” pērnā gada novembra beigās nobruka uzņēmuma “Daugavpils ūdens” attīrīšanas iekārtu valnis, un vidē noplūda ap 14 000 kubikmetru dūņu, tā radot piesārņojumu blakus esošajā purvainajā meža teritorijā, kā arī Stropes un Līksnas upēs. Dūņu laukos uzkrātās dūņas var izmantot lauksaimniecībā kā mēslojumu, bet ne tik lielā apjomā. Rezultātā “Daugavpils ūdens” piesārņoja dabu, par ko tam tagad būs jāmaksā sods - 10 463,33 eiro, ko aprēķinājis Valsts vides dienests.

Valsts vides dienests ziņo: “Atbilstoši Vides aizsardzības likumam, avārijas rezultātā vidē nokļuvušais piesārņojums ir radījis tādas sekas, kas klasificējamas kā videi nodarītais kaitējums.

Lai nodrošinātu vidē nonākušā piesārņojuma lokalizāciju un savākšanu, SIA “Daugavpils ūdens” veica virkni pasākumu, kuru ietvaros no piesārņotās sauszemes teritorijas savākti 13 355 m3 dūņu un ar tām piesārņotā augsne, kā arī no piesārņotā meliorācijas grāvja atsūknēti 615 m3 dūņu ūdens maisījuma. Tomēr virszemes ūdeņiem nodarīto kaitējumu, līdz dūņu noplūdes ierobežošanai, nebija iespējams novērst, tādējādi “Daugavpils ūdens” ir jāsedz videi nodarītā kaitējuma izmaksas, kas aprēķinātas par virszemes ūdeņos palikušo piesārņojumu.

Lai izdarītu secinājumus par avārijas rezultātā radītā kaitējuma ietekmi uz zivju resursiem un virszemes ūdensobjektu (Stropes un Līksnas upes) ekoloģisko kvalitāti, tiks veikta zivsaimnieciskā ekspertīze. Vienlaikus jāņem vērā, ka avārijas radīto seku ietekme uz virszemes ūdeņu ekosistēmu vērtējama ilgstošākā laika periodā, paaugstinoties gaisa temperatūrai un iestājoties veģetācijas periodam.

Avāriju dūņu laukos “Križi”:

SIA “Daugavpils ūdens” notekūdeņu attīrīšanas iekārtās līdz 2011. gadam saražotās dūņas tika izvestas, uzkrātas un uzglabātas dūņu laukos “Križi”. Vēsturiski dūņu lauki tika paredzēti mehāniski un bioloģisko attīrīto notekūdeņu nogulšņu uzglabāšanai. Uzglabājamo notekūdeņu dūņu daudzums dūņu laukos kopā apmēram 142 000 tonnas.”

