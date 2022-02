ST Sabiedrisko attiecību un protokola nodaļas vadītāja Dita Plepa aģentūrai LETA pavēstīja, ka pašlaik plašāki komentāri no Osipovas nav iespējami, jo viņa atrodas atvaļinājumā ārzemēs. Tomēr ST pārstāve uzsvēra, ka no 21. februāra Osipova turpinās lasīt lekcijas Latvijas Universitātē.

Kā iepriekš noskaidrots AT, pēc AT tiesneses jeb senatores Mārītes Zāģeres aiziešanas pensijā 15. septembrī AT jeb Senāta Civillietu departamentā radās vakanta tiesneša amata vieta.

Saskaņā ar Tieslietu padomes apstiprināto AT tiesneša amata kandidātu atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtību par senatora amata vakanci tiesa informēja bijušos Satversmes, starptautisko un pārnacionālo tiesu tiesnešus.

AT saņēma Osipovas pieteikumu un uzklausīja Senāta Civillietu departamenta senatoru kopsapulcē, kas nolēma kandidāti virzīt tālākai apstiprināšanai senatores amatā.

Osipova 11. februārī beidza pildīt ST tiesneses amata pienākumus. ST tiesneša pilnvaru termiņš ir desmit gadi.

Osipovai ir doktora grāds tiesību zinātnēs, pirms apstiprināšanas ST tiesneses amatā viņa bija Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesore un Tiesību teorijas un vēstures katedras vadītāja.