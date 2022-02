Mājas iedzīvotāja Irēna stāsta, ka vienā no ēkas dzīvokļiem notikusi avārija, kā rezultātā noslēgta ūdens padeve. Dzīvokļa saimnieks meklējis risinājumus, bet, tā kā viņš slimoja ar Covid-19, tad mājas santehniķis atteicies ieiet šajā dzīvoklī. Rezultātā – visas desmitstāvu mājas vienas kāpņu telpas iemītnieki trīs dienas palikuši bez ūdens savās virtuvēs.

Kā stāsta Irēna, dzīvokļa īpašnieks pats uzlauzis sienu, konstatējis problēmu un pēc trīs dienām pieslēgts aukstais ūdens. Karsto ūdeni nama iedzīvotāji varot gaidīt pēc tam, kad Covid-19 sasirgušais izveseļosies.

“Jebkuram darbiniekam ir tiesības atteikties un ir skaidrs, ka neviens nevar piespiest cilvēku pret viņa gribu doties iekšā vietā, kur ir cilvēks, kurš slimo ar Covid-19. Pārvaldniekam ir jābūt pietiekoši radošam un jāatrod kāds cits, kas to izdara, vai jāpiesaista cilvēki no malas. Svarīgi, lai īpašumā Covid slimā persona būtu izolēta no pārējiem. Es runāju ar kolēģiem, un viņi iet līdzīgi kā medicīnas darbinieki šajos skafandros, nodezinficē pirms tam visu, ātri izdara, aiziet prom, un tikai tad šis cilvēks nāk no telpas ārā,” raidījumam stāsta Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas valdes loceklis Ervīns Straupe.

Mājas vecākā pauda, ka jau pirms diviem gadiem vajadzēja būt nodibinātai brigādei, kas, ģērbta spectērpos, varētu veikt remontu. Konkrētajā gadījumā dzīvokļa saimnieks slimo mājās, bet, ja viņš nonāktu slimnīcā, tad paietu vēl ilgāks laiks līdz remonta uzsākšanai.