Atvadīšanās no Mārtiņa Rītiņa notiks sestdien, 19. februārī no plkst. 11.00 līdz 12.00 Baltezera baznīcā. Par to portālu Jauns.lv informēja Mārtiņa brāļi Jānis un Andrejs.