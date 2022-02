Saskaņā ar LRA statūtiem, valdē darbojas tās priekšsēdētājs un astoņi valdes locekļi, ko LRA biedri ievēl uz trīs gadu periodu. Jaunās valdes sastāvs:

Priekšsēdētāja: Baiba Liepiņa.

Valde:

Aigars Stankēvičs, AS Latvijas Mediji komercdirektors, valdes loceklis, AS Kurzemes Radio padomes loceklis. Stankēvičs valdē pārstāv preses izdevējus. AS Latvijas Mediji pārstāv tādus plaši pazīstamus preses zīmolus kā Latvijas Avīze, Mājas Viesis, Praktiskais Latvietis, Agro Tops, Medības, Planētas Noslēpumi u.c.

Ginta Salmane, TV3 Group Latvia Pārdošanas vadītāja. Salmane valdē pārstāv multi- platformu medijus, tostarp radio, TV, straumēšanas platformas (OTT) un interneta medijus. TV3 Group ir Baltijas vadošā mediju grupa, Latvijā TV3 Group apvieno TV kanālus TV3, TV6, TV3+, TV3 Life, TV3 Mini, radio stacijas Star FM un Top radio, video satura platformu TV3 Play, ziņu portālu TV3.lv, kā arī televīziju Go3.

Inese Kalveite, Tet Mārketinga dienesta direktore. Asociācijā pārstāv reklāmdevēju un mediju – televīzijas kanālu, straumēšanas platformu (OTT) – intereses. SIA Tet - uzņēmums, kas atbild par tehnoloģijām, internetu, datu pārraidi un to uzglabāšanu, kā arī oriģināla televīzijas satura izveidi un televīzijas platformu attīstību. Pazīstamākie zīmoli – Tet+, Helio, 1188, BDA un citi.

Jelena Brokāne, JCDecaux Latvija vadītāja, Vides reklāmas asociācijas valdes locekle. Brokāne asociācijā pārstāv vides reklāmas biedrus. JCDecaux Latvija ir starptautiskā uzņēmuma JCDecaux Group filiāle Latvijā, Latvijas vides reklāmas tirgus līderis.

Konstantīns Kuzikovs, AS Delfi Valdes priekšsēdētājs, SIA D Screens Valdes loceklis. Kuzikovs valdē pārstāv interneta un vides medijus. AS DELFI ir daļa no masu mediju uzņēmuma – “Ekspress Grupp”, kam pieder lielākais interneta ziņu portāls Latvijā- delfi.lv. D Screens specializējas digitālās reklāmas izvietošanā pilsētvidē.

Kristīne Kalniņa-Ūsele, reklāmas aģentūras Guilty|Ogilvy un aktivizācijas aģentūras ASAP Promo vadītāja, LRA ētikas padomes locekle. Kalniņa-Ūsele asociācijā pārstāv reklāmas aģentūras.

Linda Egle, SIA Gemius Latvia vadītāja, Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem biedre. Egle valdē pārstāv mediju/reklāmas datu piegādātājus. SIA Gemius Latvia ir starptautisks pētījumu un tehnoloģiju uzņēmums, kas nodrošina datus, kā arī rīkus digitālā un tradicionālā mārketinga aktivitātēm- web analītikai, tiešsaistes kampaņu pārvaldībai, monitoringam, reklāmu servēšanai u.c.

Linda Saulīte, Dentsu Latvia vadītāja, valdes locekle, Latvijas Reklāmas asociācijas Ētikas padomes locekle. Saulīte valdē pārstāv digitālās un mediju aģentūras. Dentsu grupā Latvijā darbojas mediju aģentūras Vizeum un Carat un digitālās performances aģentūra iProspect.

Līdz ar jaunās valdes ievēlēšanu tajā ir pārstāvēts plašs nozaru loks, proti, mediju uzņēmumi (TV, radio, internets, multimediji), aģentūras, tostarp digitālās, mediju, PR un radošās, reklāmdevēji, kā arī pētījumi un tehnoloģijas.

“Man ir patiess prieks jaunās valdes sastāvā redzēt biedrus no tik plaša nozares uzņēmumu spektra. Tā kā tēmu loks, ar ko ikdienā saskaras LRA, ir gana plašs, esmu pārliecināta, ka valdes locekļu dažādā pieredze un zināšanas mums palīdzēs kopīgiem spēkiem turpināt virzīties pretim mērķiem”, jaunievēlēto valdes sastāvu komentē Baiba Liepiņa.

“Asociācijā esam aizsākuši un turpināsim virkni būtisku jautājumu risināšanu, kas skar asociācijas biedru un reklāmas nozares intereses, kā piemēram, iesaiste publisko iepirkumu prakses uzlabošanā un pilnveidošanā, kur šobrīd izgaismojas virkne problēmsitāciju, par ko teju ik dienas vērš uzmanību asociācijas biedri, administratīvā sloga mazināšana un izvairīšanās no liekas un nesamērīgas reklāmas regulācijas, kur, salīdzinot reklāmas jomas vidi citās ES dalībvalstīs un tuvākajās kaimiņvalstīs, kļūstam nekonkurētspējīgi, bremzējot vietējā tirgus attīstītību. Turpināsim sadarboties ar Latvijas izglītības iestādēm, lai labāk sagatavotu reklāmas profesionāļus darba tirgum. Tāpat tuvākajā laikā plānots apkopot un publicēt Latvijas mediju reklāmas ienākumu apjomus, ko darām jau vairākus gadus pēc kārtas, kā arī aktīvi sekojam līdzi tirgus dinamikas tendencēm,” par tuvākajiem asociācijas plāniem stāsta LRA valdes priekšsēdētāja Baiba Liepiņa.

Latvijas Reklāmas asociācija ir sabiedriska organizācija, kurā ir apvienojušies mediji, reklāmas aģentūras, tostarp mediju, radošās un pilna spektra aģentūras, reklāmdevēji un pētījumu uzņēmumi. Asociācija dibināta 1994. gadā. Šobrīd asociācijas biedru skaits ir sasniedzis 47. LRA kopš 2017. gada ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) biedrs, kopš 2003. gada - Eiropas Komunikāciju Aģentūru asociācijas biedrs (EACA) biedrs.

LRA galvenie mērķi ir sakārtota nozares vide, kas nodrošina uzņēmējdarbības ilgtspēju, biedrība kā ērta nozares pieredzes uzkrāšanas un apmaiņas platforma, kā arī profesionālā izglītība un pilnveide. Asociācijas galvenie uzdevumi – piedalīties normatīvo aktu izstrādē un darbā ar publiskajām institūcijām, sadarboties ar Latvijas augstskolām reklāmas nozares profesionālās kvalitātes celšanai, pārstāvēt biedru intereses nozarei aktuālos jautājumos, organizēt seminārus un diskusijas. Visiem LRA biedriem ir saistoša Latvijas Reklāmas profesionāļu ētikas kodeksa ievērošana.