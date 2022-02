Vizītē Latvijā ieradies Itālijas aizsardzības ministrs, lai ar Pabriku pārrunātu aizsardzības aktuālos jautājumus

Abu valstu aizsardzības ministri Ādažu bāzē piedalīsies svinīgā ceremonijā, kuras laikā notiks NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas Latvijā vienību parāde un svecīšu nolikšana, godinot kritušo karavīru piemiņu.

Divpusējās tikšanās laikā apspriedīs drošības situāciju Eiropā un mūsu reģionā, tostarp, Krievijas un Baltkrievijas pašlaik īstenotās kopīgās militārās mācības, kā arī sadarbību NATO un Eiropas Savienības ietvaros reģionālās drošības stiprināšanā.

Tikšanās laikā amatpersonas arī pārrunās abu valstu sadarbību starptautiskajās misijās un operācijās, tai skaitā, ES militārajā jūras operācijā “EUNAVFOR MED IRINI”, kuras štābā Itālijā dienesta pienākumus pilda arī Latvijas Jūras spēku karavīri.

Ādažu bāzē Itālijas aizsardzības ministrs arī tiksies ar Sauszemes spēku Mehanizētas kājnieku brigādes komandieri pulkvedi Sandri Gaugeru un NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas komandieri pulkvežleitnantu Danu Ričelu, lai pārrunātu kaujas grupas dalībvalstu bruņoto spēku sadarbību reģionālās drošības stiprināšanā, kā arī iepazīsies ar kaujas grupas militāro tehniku un ekipējumu.

Viesojoties Ādažu bāzē, L. Gvenīri arī tiksies ar Itālijas kontingenta karavīriem, kas pilda dienesta pienākumus NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupā.

Itālija ir viena no NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas Latvijā dalībvalstīm. Dalībai kaujas grupā Itālija uz Latviju nosūtījusi mehanizēto kājnieku rotu ar bruņumašīnām.

Daudznacionālo kaujas grupu Latvijā vada Kanāda, un to veido vairāk nekā 1500 karavīru no Albānijas, Čehijas, Itālijas, Islandes, Kanādas, Melnkalnes, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas un Spānijas. Kaujas grupas dalībvalstu karavīri rotācijas kārtībā pilda dienesta pienākumus Latvijā, piedaloties mācībās ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, tādējādi uzlabojot savietojamību ar reģionālajiem sabiedrotajiem, lai spētu reaģēt uz drošības vides izaicinājumiem.

NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupu izveides un izvietošanas mērķis ir veicināt NATO īstenoto atturēšanu un stiprināt alianses aizsardzību, demonstrējot alianses solidaritāti un apņēmību aizstāvēt aliansi pret jebkāda veida agresijas izpausmēm.

Itālija regulāri piedalās NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijā, kas ir pastāvīgs miera laika uzdevums ar mērķi nodrošināt alianses dalībvalstu suverēnās gaisa telpas integritāti. Patrulēšanā esošie NATO iznīcinātāji, saņemot signālu no NATO Apvienotā gaisa operāciju centra Uedemā, Vācijā ir gatavi pacelties dažu minūšu laikā, lai pārtvertu neidentificētu lidaparātu Baltijas gaisa telpā.