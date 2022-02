Izglītības iestādēs neizpratne par rīcību gadījumos, kad skolēna ģimenes loceklis saslimst ar Covid-19

Viņš ir gandarīts par atceltajiem ierobežojumiem, kas paredzēja arī testēšanos septiņu dienu periodā katru dienu pirms klātienes mācību dienas sākšanas. Vienīgais, kas, viņaprāt, nav skaidrs, ir, kā rīkoties izglītības iestādēm, ja skolotājs, skolēns vai iestādes darbinieks savā dzīvesvietā ir saistīts ar kādu Covid-19 pozitīvu ģimenes locekli.

"Tas nozīmē, ka skolēns, kolēģis atrodas nepārtrauktā tiešā kontaktā [ar inficēto]. Vai tādā gadījumā mēs ignorējam atceltos ierobežojumus un distancējamies no šīs kontaktpersonas?", neizpratni pauž Kalvāns, norādot, ka jau uzdevis šo jautājumu arī Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM).

Vienlaikus Kalvāns atzīmēja, ka bija cerēts no 15. februāra atteikties no mutes deguna aizsargiem auklītēm, skolotājiem, asistentiem mācību nodarbību laikā, savukārt no 1. marta - skolēniem. Veselības ministrija šādu priekšlikumu pagaidām nav atbalstījusi, un "skolotāji turpina runāt ar maskām zem deguna stundu laikā", norādīja asociācijas prezidents.

Jau ziņots, ka, lai piedalītos klātienes izglītības procesā pamata un vidējās izglītības pakāpē, tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās, izglītojamais, kurš noteikts kā Covid-19 kontaktpersona, no 14. februāra varēs neievērot mājas karantīnas nosacījumus, ja tiek veikta izglītojamo rutīnas skrīninga testēšana atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra algoritmam. Proti, vairs nebūs desmit dienas jāievēro mājas karantīna, atgriežoties izglītības iestādē bez negatīva testa, kā arī netiks piemērots regulējums par testēšanos septiņu dienu periodā katru dienu pirms klātienes mācību dienas sākšanas.

Arī izglītības procesā nodarbinātie, studējošajie un izglītojamo asistenti, kuri noteikti kā kontaktpersonas, turpmāk varēs neievērot mājas karantīnas nosacījumus, turpinot skrīningu darba devēja vai iestādes vadītāja noteiktas atbildīgās personas uzraudzībā.

Tikmēr augstskolas un koledžas turpinās veikt testēšanu par pašu līdzekļiem.

Savukārt, lai piedalītos klātienes izglītības procesā pirmsskolas izglītības pakāpē, tostarp interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās, vai lai klātienē saņemtu bērnu uzraudzības pakalpojumu, izglītojamais, kurš noteikts kā kontaktpersona, tāpat kā līdz šim var neievērot mājas karantīnas nosacījumus, ja kopš pēdējā kontakta ar inficētu personu pagājušas ne mazāk kā desmit dienas.