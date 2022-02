Sargājoša kaklasaite premjeram? Visa patiesība par "Kariņa šlipsi"

Mēneša sākumā vairāki plašsaziņas līdzekļi “uzķērās” uz zīmola “Karel''s” paziņojumu sociālajā tīklā “Facebook”:

Uzņēmumā "Karel''s" tapusi īpaši ar Rucavas rakstiem dizainēta kaklasaite - Latvijas premjera protokolārā dāvana. (Foto: Valsts kanceleja. )

“LV austa, speciāli izstrādāta dizaina kaklasaite Latvijas Republikas Ministru prezidenta protokolāro funkciju nodrošināšanai. Rucavas pagasta meitu krekla apkaklītes izšuvuma stilizācija. Mēness krusts - ap apli vai četrstūri simetriski izvietotas četras Mēness zīmes. Šajā rakstā ir attēlotas četras Mēness fāzes. Mēness krustam piemīt sargātāja spēks.”

Mēness krusta spēks

Šo ziņu pārpublicēja ar virsrakstiem, kas lasītājam varēja likt noprast, ka šī kaklasaite tapusi pašam Kariņam: “Krišjānim Kariņam radīta īpaša kaklasaite”; “Krišjāni Kariņu turpmāk sargās kaklasaite ar Mēness krusta spēku” un tamlīdzīgi. Tomēr patiesība izrādījās cita jeb tā bija “pazudusi tulkojumā”.

“Karel''s” vadītāja un kaklasaites dizaina autore Jolanta Karele Jauns.lv pastāstīja:

“Ideja par kaklasaites aušanu/izgatavošanu, ko varētu izmantot kā ministru prezidenta vienu no protokolārajām dāvanām, radās Ministru prezidenta protokolam (tā pārstāvei Janai Trahimovičai). Tika izpētīta citu valstu un amatpersonu pieredze, meklētas iespējas, lai šāda kaklasaite tiktu darināta Latvijā, Latvijas uzņēmumā. Ņemot vērā, ka bija jau izveidojusies laba sadarbība starp “Karel''s” un Valsts kanceleju par zīda šallēm/lakatiem kā dāvanu dāmām, radās doma izgatavot arī dāvanu kungiem – kaklasaiti. Vēlme bija par kvalitatīvu, Latvijā ražotu un austu reprezentablu produktu, kas ietvertu arī ko valstisku, piemēram, karmīnsarkano toni. Dāvanas izvēlē tika ņemta vērā arī iespēja reprezentēt savu valsti, Latvijas uzņēmumu. Gada laikā no idejas tapa reāls produkts."

Zīmola “Karel''s” sieviešu šalle/lakats ar latviešu etnogrāfiskajiem rakstiem un Saeimas logo - protokolārā dāvanu dāmām. (Foto: Publicitātes foto)

Jautāta, kāpēc ministru prezidents dāvanai izvēlējies tieši rakstu no Kurzemes - Rucavas, no Latvijas pretējās puses nekā viņa dzimtā vieta (Kariņa dzimtas saknes meklējamas Vidzemes lībiešos) Karele teica: “Dizaina izvēlē šoreiz netika likta īpaša uzmanība uz konkrētu novadu. Galvenā doma bija radīt gaumīgu, Latvijā austu, Latvijas uzņēmuma ražotu kaklasaiti karmīnsarkanā krāsā. No piedāvātajām idejām tieši šī šķita visatbilstošākā.”

Jāuzsver, ka šī kaklasaite jau arī nereprezentēs tieši Kariņu, bet gan Latviju. Piemēram, ja rīt Latvijai būs jauns premjers, tad viņš (nevis Kariņš) šo kaklasaiti pasniegs ārvalstu viesiem.

Taujāta, cik varētu izmaksāt īpašā Ministru prezidenta protokolam veltītā kaklasaite, Karele konkrētu summu atturējās nosaukt: “Kaklasaites cena ir līdzīga kā tirgū pieejamai kvalitatīvai kaklasaitei, vienlaikus individuāla dizaina produkta gala cena atkarīga arī no apjoma.”

“Karel''s” interneta veikalā sieviešu zīda šalles/lakatus ar latvju etnogrāfiskajiem rakstiem, kas ņemti par pamatu dāmām paredzētajai dāvanai, maksā amplitūdā no 25 līdz 60 eiro. Jāpieņem, ka šādā robežā būs arī vīriešu kaklasaites cena. Bet vai kaklasaite ir piemērota protokolārā dāvana? Karele skaidro:

Kaklasaites – Eiropā iecienīta dāvana

“Pastāv tradīcijas gan Latvijā, gan citās valstīs, ka atsevišķās situācijās (pēc protokola darbinieka izvērtējuma un ieteikuma, pēc jau pastāvošajām tradīcijām (dāvanu etiķete)), kā apliecinājums labu, draudzīgu attiecību uzturēšanai, kā piemiņas velte, par īpašiem nopelniem un tamlīdzīgi tiek pasniegtas dāvanas ārvalstu un starptautisko organizāciju amatpersonām, kā arī sabiedrības pārstāvjiem. Ministru prezidentam, kā vienai no valsts augstākajām amatpersonām, jāveic arī protokolārās funkcijas – jāpasniedz šādas dāvanas, jāuzņem viesi, jāorganizē pasākumi, vizītes un tikšanās, ievērojot arī protokolāros aspektus.”

Jolanta Karele darina tautiskos zīda lakatus. (Foto: Ieva Čīka/LETA)

Ministru prezidenta preses sekretārs Sandris Sabajevs Jauns.lv piebilda: “Kaklasaite kā viena no protokolārām dāvanām bieži tiek izmantota Eiropas Savienības Padomes prezidentūrās. Arī citās valstīs amatpersonas dāvina speciāli izgatavotas kaklasaites, piemēram, 2021. gada vasarā oficiālā vizītē Lietuvas premjerministre Ingrīda Šimonīte uzdāvināja kaklasaiti Ministru prezidentam Kariņam, kas tapusi pēc īpaša Lietuvas premjerministres protokola pasūtījuma. Kaklasaiti kā dāvanu pasniedz un izmanto, piemēram, arī Itālijas un Francijas valstu amatpersonas.”

