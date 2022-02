Autovadītāju ievērībai: sniegs un apledojums arī pēcpusdienā daudzviet apgrūtina braukšanu

Pilnībā ceļi tiek notīrīti tikai pēc snigšanas beigām, tas ir jāizdara 3 līdz 24 stundu laikā, atkarībā no ceļa uzturēšanas klases. Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas vairāk kā 90 VAS Latvijas autoceļu uzturētājs ziemas dienesta tehnikas vienības.

Ziemā pastāvīgos laikapstākļos uz visiem valsts autoceļiem, neatkarīgi no uzturēšanas klases, ir pieļaujams sniegs: A klasē 1 cm, B klasē 4 cm un C klasē 10 cm, atsevišķi aizputinājumi uz A klases līdz 12 cm, B klases līdz 16 cm, C klases līdz 20 cm. D klases autoceļu tīrīšana divas reizes ziemā un E klases autoceļu tīrīšana reizi ziemā. D klasi nosaka autoceļiem, kuriem satiksmes intensitāte mazāka par 100 transportlīdzekļiem dienā. Vairāk informācijas par valsts ceļu uzturēšanas klasēm ziemā šeit.

Autovadītājiem jāizvēlas ceļa seguma stāvoklim atbilstošs braukšanas ātrums un jāievēro distanci ar priekšā braucošajiem transporta līdzekļiem. Snigšanas laikā sniega sega uz ceļiem var veidoties atkārtoti, tāpat ceļi var atkārtoti apledot arī pēc apstrādes ar reaģentiem.

Aicinām autobraucējus informēt par visiem sarežģījumiem, kas rodas valsts autoceļu tīklā, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī VAS Latvijas Valsts ceļi mājaslapā www.lvceli.lv un aplikācijā Waze.