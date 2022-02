Solodovs atzīst ES sankciju pārkāpšanu – VDD izmeklētajā lietā valsts labā piedzen vairāk nekā 3 miljonus

“Izmeklēšanā iegūtā informācija rada pamatu aizdomām, ka personu grupa, pēc iepriekšējas vienošanās, nodrošinājusi piekļuvi finanšu un saimnieciskajiem resursiem lielos apmēros personai, pret kuru vērstas Eiropas Savienības sankcijas par darbībām, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība,” tā tolaik par SIA “Baltijas mediju alianse” kratīšanas iemesliem informēja dienests.

Zināms, ka ar šo uzņēmumu tika saistīti vairāki meitasuzņēmumi, starp kuriem ierindojās arī “Pirmais Baltijas kanāls” un “Ren TV Baltic” – Latvijas krievu auditorijas vidū iecienīti TV kanāli, kuri tika uztverti kā daži no Kremļa propagandas rīkiem Baltijā.

SIA “Baltijas mediju alianse” tiesības izmantot šo saturu ieguva no Lielbritānijā reģistrētā uzņēmuma “Baltic Media Aliance” Ltd., kurš savukārt tās ieguva no Krievijas mediju holdinga “National Media Group”.

Nozīmīga daļa caur vairāku uzņēmumu virkni pieder Jurijam Kovaļčukam – Vladimiram Putinam pietuvinātam miljardierim.

Viņš vēl 2014. gada 30. jūlijā tika iekļauts to personu sarakstā, uz kurām attiecas ES tā gada 17. martā uzliktās sankcijas attiecībā uz darbībām, ar kurām tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā nedalāmība.

Viņa vārds gan tiesā neizskanēja, taču pētnieciskās žurnālistikas centrs “Re:Baltica” iepriekš vēstīja, ka ES sankcijām pakļautā persona, kurai, saskaņā ar apsūdzību aizgādāti līdzekļi, varētu būt bijis tieši Kovaļčuks.

ES sankcijām pakļautās personas rīcībā esot nodoti līdzekļi vairāk nekā 10 miljonu eiro apmērā.

Vainu atzīst apsūdzētie Latvijas un Igaunijas biznesmeņi

Spriedums šajā lietā tika pasludināts 2022. gada 28. janvārī.

“Tiesa nosprieda: atzīt O.S. par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 84. panta pirmajā daļā, un sodīt ar naudas sodu 50 Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu apmērā (25 000 eiro).

Atzīt M.M., par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 84. panta pirmajā daļā, un sodīt ar naudas sodu 50 Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu apmērā (25 000 eiro),” Jauns.lv informēja Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja palīdze Diāna Vilhovika.

Aiz iniciāļiem slēpjas SIA “Baltijas mediju alianse” vadītājs Oļegs Solodovs un viņa līdzgaitnieks Marguss Merima – igaunis, ar kuram piederošo “Baltic Media Aliance” Ltd. minētā TV satura iegūšanas nolūkos sadarbojās Solodova firma.

Abus kā aizdomās turamās fiziskās personas šajā lietā, kādu laiku pēc VDD kratīšanas 2020. gada februārī, nosauca aģentūra LETA un “Re:Baltica”.

Trieciens Krievijas propagandas sistēmai

Jauns.lv zināms, ka tiesa vienlaikus 28. janvārī lēma piemērot SIA “B.M.A.”, piespiedu ietekmēšanas līdzekli – mantas konfiskāciju, kuru vērst pret SIA “B.M.A” arestēto mantu – arestētajiem finanšu līdzekļiem 3 189 698, 35 eiro apmērā.

Kā arī – piemērot Merimas firmai “B.M.A” Ltd. (šobrīd “Reno Media” Ltd.), piespiedu ietekmēšanas līdzekli – naudas piedziņu 50 Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu apmērā (25 000 eiro).

Tiesā Jauns.lv arī apliecināja, ka šajā lietā apsūdzētie savu vainu ir atzinuši.

Ja apstiprināsies iepriekš mediju publiskotā informācija, ka izmeklēšana pret Solodovu un uzņēmumiem veikta, pastāvot aizdomām par viņa sadarbību ar Kovaļčuku, šī būs pirmā krimināllieta ES, kurā personas notiesātas par sadarbību ar minēto Putinam tuvo krievu miljardieri, kā arī ar viņu saistīto mediju uzņēmumu.

