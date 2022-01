Ķīnieši Latvijā: kā sagaidīt Tīģera gadu, lai tas būtu veiksmīgs?

Senajā Ķīnā 12 zodiaka dzīvnieki bija ne tikai gadu skaitīšanas mērvienības – tos piešķīra arī stundām. Skaidro ķīniešu arhitekte un māksliniece Mērija Žanga, kas ar vīru un meitu Latvijā dzīvo jau astoto gadu: “Jau no Haņu dinastijas laika ir grāmata, kurā aprakstīti 12 dzīvnieki, kas veido laika iedalījumu. Senajā Ķīnā katrām divām diennakts stundām piešķīra kādu no šiem dzīvniekiem. Piemēram, no pulksten vienpadsmitiem vakarā līdz vieniem naktī ir žurkas laiks, un tas ir arī jaunā gada sākums. Žurka dienas laikā nav no drosmīgajām, bet kļūst aktīva ap pusnakti, tāpēc tā iederas pie pirmajām nakts stundām.”

Ķīniešu Jaungada jeb Pavasara festivāla tradīcijas un ticējumi lielākoties māca nosargāt veiksmi. Māju svētkiem grezno ar sarkanām dekorācijām, arī mugurā velk kaut ko sarkanu vai citas spilgtas krāsas apģērbu. Tas nes veiksmi, bet melns vai balts – tieši pretēji. Jaungada dienā nedrīkst griezt matus, slaucīt istabās grīdas un putekļus – tā nogriezīsi vai aizslaucīsi veiksmi. Šie darbi darāmi pirms vai pēc svētkiem. Tāpat Jaungada dienā sarunās nedrīkst lietot vārdus ar negatīvu nozīmi, piemēram, nāve, dusmas, nabadzība. Mūsdienu ķīnieši pusnakts – žurkas – stundu pārlaiž mierīgi pie televizora, skatoties kādu koncertu, bet pēc tam dara ko aktīvāku, piemēram, sarīko uguņošanu.

Ķīniešu Jaungada mielasta neatņemama sastāvdaļa ir tradicionālie pelmeņi. Arī Žangu ģimene Rīgā tādus gatavos. Latvijā diemžēl nav nopērkams kāds specifisks dārzenis, kam vajadzētu būt šo pelmeņu pildījumā, tāpēc Žangu ģimene to aizstāj ar krietnu daudzumu diļļu.

Žangu ģimeni uz Rīgu atveda nejaušība. Draudzene ieteikusi Mērijai uz Milānu doties caur Latviju, jo lidojumiem no Rīgas bija zemākas aviobiļešu cenas. Rīga maija plaukumā pāris dienās neatgriezeniski iekaroja Mērijas sirdi, un ģimene viņas iekšējās balss saucienam nepretojās.

Tobrīd astoņus gadus vecā Džordžija runāja tikai ķīniešu mēlē, tagad arī angliski un latviski. Džordžija šajā mācību gadā kļuva par Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas skolnieci un savu nākotnes profesiju plāno saistīt ar kino. Savukārt viņas mamma Mērija daudz laika veltī mākslai, un viņas ikdienu aizņem arī latviešu un ķīniešu kultūru popularizēšana. Viena sadarbība aizved pie nākamās, un Latvijas mākslas pasaulē Mērijas vārds jau labi zināms.

Pievienotajā video uzzini, par ko ķīniešu ģimene apbrīno Latviju un latviešus, kā pareizi sagaidīt jauno gadu ķīniešu tradīcijās un vēro, kā Mērijas veiklā roka 15 minūšu laikā uzskicē portretu.