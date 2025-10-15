Volodimirs Zelenskis anulējis Odesas mēra Ukrainas pilsonību
Ukrainas Drošības dienests (SBU) guvis pierādījumus, ka ostas pilsētas Odesas ilggadējam mēram Hennadijam Truhanovam ir Krievijas pilsonība, lidz ar to Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pieņēmis lēmumu viņam anulēt Ukrainas pilsonību.
Dubultpilsonība Ukrainā ir aizliegta ar likumu un līdz ar šo lēmumu Truhanovs atzīts par amatam neatbilstošu. Kamēr sociālajos tīklos klejo oficiāli neapstiprināta fotogrāfija, kurā ir redzama Truhanova Krievijas pase, kas ir derīga līdz decembrim, pats mērs šos apgalvojumus noliedz.
"Man nekad nav bijusi Krievijas pase," Truhanovs paziņoja sabiedriskajā televīzijā, kad kļuva zināms, ka viņam ir atņemta Ukrainas pilsonība. Truhanovs ir nodomājis pārsūdzēt šo lēmumu tiesā, atsaucoties uz izmeklēšanu, kuru drošības dienests veicis pret viņu 2022. gadā. Tāpat Truhanovs paziņojis par nodomu turpināt amata pienākumu pildīšanu līdz attiecīga pilsētas domes lēmuma pieņemšanai.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā ikvakara uzrunā paziņoja, ka plāno nodot stratēģiski svarīgo ostas pilsētu Odesu militārās pārvaldes rokās. "Odesā pārāk ilgi bez atbildes ir palikuši vairāki drošības jautājumi," sacīja Zelenskis, nesniedzot sīkākas detaļas. Viņš sacīja, ka Odesai ir vajadzīga stiprāka aizsardzība un lielāks atbalsts.
Truhanovs, kurš vairākkārt nosodījis Krieviju par tās uzbrukumiem Odesai, ir bijis šīs pilsētas mērs kopš 2014. gada. Jau toreiz, vēlēšanu kampaņas laikā, tika izteiktas aizdomas par viņa Krievijas pilsonibu. Pašvaldību vēlēšanas, kuras sākotnēji bija paredzēts rīkot oktobra beigās, ir atceltas, jo vēl ir spēkā karastāvoklis. Visu pašvaldību pārstāvju pilnvaras ar parlamenta lēmumu ir pagarinātas līdz kara beigām.
Zelenskis jūlija sākumā parakstīja dekrētu par Ukrainas pilsonības atņemšanu Maskavas patriarhāta Ukrainas pareizticīgo baznīcas metropolītam Onufrijam. SBU toreiz paziņoja, ka Onufrijs 2002. gadā brīvprātīgi ieguvis Krievijas pilsonību, bet turpinājis izmantot Ukrainas pilsoņa statusu, turklāt viņš "uztur sakarus ar Maskavas patriarhātu un apzināti iestājies pret Ukrainas baznīcas kanonisko neatkarību no Maskavas patriarhāta". Onufrijs apgalvoja, ka agrāk viņam bijusi Krievijas pilsonība, bet viņš no tās atteicies, kad pasliktinājušās attiecības starp Kijivu un Maskavu.