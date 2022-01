"Paveicās, ka nav upuru!" Rīgā no daudzdzīvokļu mājas nokrīt liels apdares gabals

"Paveicās, ka nav upuru! Kāpēc tā notika? Vai savulaik darbi veikti pavirši? Cik ilgā laikā apsaimniekotāji salabos mājas fasādi," jautā nama iedzīvotājs, kurš fotogrāfijās iemūžinājis nokritušo apdari.

Foto: Ekrānuzņēmums

Nama apsaimniekotāja "Rīgas pilsētbūvnieks" pārstāvis Ivo Kiršblats informē, ka kolēģi vizuāli apskatījuši namu un secinājuši, ka apdares gabalu atrāvis spēcīgais vējš nesenajā vētrā. "Mēs, apsekojot no augšas, secinājām, ka tas ir vētrā atplēsts. Norobežojām to teritoriju. Nevarējām saprast, vai visa tā siena nenonāks lejā. Problēma ir apsekotājos un apdrošinātājā, jo pēc vētras viņiem tik daudz darba, ka vienkārši fiziski nepaspēj visur pabūt. Esam viņus apzinājuši. Domāju, ka šīs nedēļas laikā apsekos un pateiks, vai jāpieliek tik, cik nobrucis, vai nāksies atjaunot visu sienu. Mēs bez tiem ekspertiem nemaz neko nevaram darīt. Kādu laiku tas prasīs," norādīja Kiršblats, vienlaikus skaidrojot, ka arī laikapstākļi ietekmē. "Tas ir augstu. Ar pacēlāju uzcelt līdz 10. stāvam, kad pūš vējš... To vienkārši nedrīkst darīt!"

Tikmēr Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības Inženierzinātņu fakultātes dekāns Mārtiņš Vilnītis norāda, ka būtu jānosedz apseguma atsegtā daļa. "Jāiekonservē vietas, kas pakļautas lietusūdens iedarbībai. Ja lietus, sniegs tiek iekšā, bojā tālāk fasādi. Atvērtās malas vajadzētu nosegt."

Savukārt komentējot radušos situāciju, Vilnītis secina, ka savulaik apšuvumu varēja labāk nostiprināt pie mājas sienas. "Vajadzētu vairāk dībeļu lietot. Nostiprināt ne tikai ar līmjavu, kā šeit redzams, bet papildu tam likt vairāk dībeļu nekā nepieciešams, jo šajā zonā arī nākotnē būs pastiprināta vēja iedarbība. Vēl var pārmest būvniekiem, ka šo perimetru vajadzētu pilnībā nosegt ar līmjavas kārtu. Redzams, ka līmjava likta ar pikām. Tātad perimetrs nav bijis nosegts. "

Vairāk skatieties augstāk pievienotajā sižetā.