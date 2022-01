Pozitīvo Covid-19 gadījumu skaits pieaudzis par teju 100% - aktuālais par epidemioloģisko situāciju valstī

Kā pastāstīja Jurijs Perevoščikovs, pozitīvo Covid-19 gadījumu skaits pagājušajā nedēļā ir pieaudzis par teju 100%. Tāpat pagājušajā nedēļā fiksēts maksimālais pozitīvo paraugu īpatsvars – 21,9%, kas liecina, ka katrs 5. testētais iedzīvotājs bija inficējies.

Visintensīvākais inficēšanās pieaugums vērojams vecuma grupā no 10 līdz 19 gadiem, kā arī vecuma grupā no 0 līdz 9 gadiem. Tas skaidrojams ar Covid-19 omikrona paveida augsto infekciozitāti, kā arī skolēnu un skolotāju organizētu testēšanu. Aptuveni 15% no visiem pagājušajā nedēļā atklātajiem pozitīvajiem gadījumiem tika atklāti izglītības iestādēs.

“Redzot, ka gadījumu skaits dubultojas 7 dienu laikā un pieļaujot, ka tas tā turpināsies, tad šonedēļ pozitīvo gadījumu skaits varētu sasniegt 63 494,” stāsta Perevoščikovs.

Tomēr ir arī labas ziņas – stacionāros situācija joprojām ir stabila. Pieaugums notiekot, taču tas ir ļoti lēns. Riska grupas pagaidām ir skartas vismazāk.

Jautājot par papildus ierobežojošajiem pasākumiem, Perevoščikovs uzsver, ka joprojām galvenais indikators ir stacionāru noslogojums. Pacientu skaits slimnīcās ir pat par 55% mazāks, nekā tas bija vērojams iepriekšējā Covid-19 vilnī, kad bija izsludināta mājsēde. Šobrīd neesot pamata domāt par pulēšanās ierobežojumu ieviešanu, paudis Perevoščikovs.