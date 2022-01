Perevoščikovs: strauji palielinoties saslimstībai ar Covid-19 izglītības iestādē, tās vadība var lemt par attālinātām mācībām

Viņš uzsvēra, ka SPKC atbalsta klātienes mācības, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus, proti, regulāru testēšanu, pareizu sejas masku lietošanu, telpu vēdināšanu un distancēšanos.

Taču gadījumos, kad ir daudz saslimušo skolēnu un skolotāju, skolas vadība var pieņemt lēmumu par pāreju uz mācībām attālināti. "Protams, ir dažas skolas, kurās ir saslimuši tik daudzi skolotāji, ka vairs nav iespējams nodrošināt mācību procesu," apliecināja Perevoščikovs.

Arī veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) piebilda, ka pāreja uz attālinātām mācībām varētu notikt tikai galēji augstas Covid-19 izplatības dēļ. Viņš pauda cerību, ka pie tik nopietniem ierobežojumiem sabiedrībai atkal nevajadzēs atgriezties.

Kā vēstīts, pagājušajā nedēļā apmēram četrās no 100 pārbaudītajām klasēm tika atklāti Covid-19 gadījumi, kas, pēc Perevoščikova paustā, aizvien ir ievērojami mazāk nekā oktobra beigās, iepriekšējā Covid-19 saslimstības pieauguma laikā.

"Mēs dotajā brīdī neredzam, ka situācija izglītības iestādēs būtu kritiska. Protams, atsevišķas iestādes varētu būt vairāk skartas, bet citas mazāk," piebilda epidemiologs.

Ņemot vērā šo apsvērumu, noteikt kādus papildu drošības pasākumus visās izglītības iestādēs, epidemiologa ieskatā, nebūtu pareizi.

Pēc Perevoščikova sniegtās informācijas, patlaban saslimstības pieaugums tiek novērots visās vecuma grupās un augstākais šis rādītājs ir tieši Rīgā un Vidzemē. Apmēram 10% atklāto Covid-19 gadījumu esot konstatēti izglītības iestāžu skrīningos.

Gada pirmajās divās nedēļās augstākā saslimstība ar Covid-19 bijusi tieši vecuma grupā no 10 līdz 19 gadiem, otrā augstākā - vecuma grupā no 20 līdz 29 gadiem, savukārt trešā - no 30 līdz 39 gadiem.