Iesniegumā par lietas ierosināšanu teikts, ka Valsts policija (VP) pērnā gada nogalē nosūtīja Saeimai vēstuli, kurā sniedza informāciju, ka deputāta Gobzema rīcība 2021.gada decembrī dažādās Latvijas pilsētās traucēja VP pildīt dienesta pienākumus.

Saskarsmē ar policijas darbiniekiem deputāts aizskāra policistu godu un cieņu, kā arī nepakļāvās policijas darbinieku likumīgajām prasībām. VP ieskatā, Gobzems pārkāpa Saeimas deputātu Ētikas kodeksa 4., 5., 7., 8., 15., 16. un 20.punktu, tāpēc Saeimas Prezidijs tika lūgts izvērtēt viņa rīcību.

Deputāti iesniegumā norāda, ka, apskatot videoierakstus no VP darbinieku formas tērpu kamerām, konstatēts, ka Gobzems draud policijas darbiniekiem ar solījumu, ka pret viņiem tiks ierosināti kriminālprocesi, un viens no viņiem tiks notiesāts. Tāpat esot dzirdams, ka Gobzems lieto necenzētu leksiku un policijas darbiniekus aizskarošus kriminālā žargona izteicienus. Šāda Gobzema rīcība ir pretrunā ar Saeimas deputātu ētikas kodeksa 7.punktu, kas nosaka, ka deputāts publiskos izteikumos izvairās no vārdiem, žestiem un citādas rīcības, kas var būt aizskaroša, kā arī nelieto apvainojošus vai ar Saeimas cieņu nesavienojamus izteicienus, uzskata parlamentārieši.

Tāpat minētā rīcība esot pretrunā ar Saeimas deputātu ētikas kodeksa 16.punktu, kas nosaka, ka deputāts ir pieklājīgs pret Saeimas, citu valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem un ikvienu sabiedrības locekli un 18.punktu, kurš nosaka, ka deputāts izkopj savu runas un valsts valodas prasmi.

Tikmēr kādā citā videofailā esot redzams, ka Gobzems pretojas aizturēšanai un izsaka draudus policijas darbiniekam. Pēc deputātu domām, šāda Gobzema rīcība esot pretrunā ar Saeimas deputātu ētikas kodeksa 15.punktu, kas nosaka, ka deputāts pakļaujas sabiedrisko kārtību uzturošo amatpersonu likumīgām prasībām, kā arī viņa rīcība ir pretrunā ar Saeimas deputātu ētikas kodeksa 7., 16. un 18. punktu.

Tāpat video redzams, ka Gobzems, atsaucoties uz deputāta statusu, prettiesiski pieprasa izslēgt policijas auto sirēnas, kas esot pretrunā ar Saeimas deputātu ētikas kodeksa 11. punktu, kurā ir noteikts, ka deputāts neizmanto savu stāvokli, lai prettiesiski ietekmētu valsts un pašvaldību institūciju lēmumus.

Saistītās ziņas VIDEO: zināms, kas noticis ar Alda Gobzema “Rododendrā” izmantotajām klavierēm Gobzema grandiozie solījumi un stāsti par čurāšanu policijas iecirkņa izlietnē – aizritējusi politiskā akcija “Rododendrs” VIDEO: Aldi Gobzemu politiskās aģitācijas laikā Tukumā aiztur policija

Gobzemu Mandātu komisijas sēdē pārstāvēja viņa advokāts Jānis Dzanuškāns, kurš atzīmēja, ka deputātiem jāuzmanās, pievienojoties VP apsūdzībām, sakot, ka Gobzems var administratīvi palikt arī nesodīts. Viņš cer, ka, iespējams, tiesa konstatēs, ka Gobzems nav izdarījis viņam inkriminētos noziegumus, un tādā gadījumā, komisijai lemjot par ētikas kodeksa pārkāpuma lietas ierosināšanu, tā būs pieņēmusi Gobzemam nelabvēlīgu lēmumu.

Deputāts Normunds Žunna (JKP) atzīmēja, ka komisijas un tiesas kompetences būtu strikti nodalāmas. "Mēs runājam tikai par ētikas pārkāpumiem un to, kā Gobzems uzvedās savos reklāmas braucienos un kā izturējās pret tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem," akcentēja parlamentārietis, atgādinot, ka deputāti nevērtē iespējamu administratīvu pārkāpumu esamību vai neesamību.

Šim viedoklim piekrita arī Saeimas Juridiskā biroja pārstāve Anita Kozlovska, sakot, ka komisijas kompetence no tiesībsargājošo iestāžu kompetences ir strikti nodalīta. Attiecīgi komisijai jālemj, vai Gobzems ir paveicis ētikas pārkāpumu.

54 Foto Aldi Gobzemu politiskās aģitācijas laikā Tukumā aiztur policija +50 Skatīties vairāk

Dzanuškāns atzina, ka redzētie materiāli šķietami norāda uz Gobzema nepiedienīgu uzvedību, tomēr, ja pieļaujot, ka VP rīkojusies pretlikumīgi un paveikusi noziegumu, tad situācija iegūstot pavisam citu nokrāsu.

Attaisnojot savu klientu, Dzanuškāns teica, ka solījums saukt VP darbiniekus pie atbildības neesot kas neparasts vai sodāms. "Ir skaidrs, ka izdarot noziegumu, persona tiks saukta pie atbildības," teica parlamentārieša advokāts.

Savukārt komentējot necenzēto vārdu lietošanu, Gobzema advokāts piesauca Krišjāņa Barona "Dainu skapi", minot, ka arī dainās atrodami dažādi rupji vārdi, kurus viņš ikdienā neizmantotu. Gobzema advokāts arī izteicās, ka VP, iespējams, iesniegusi materiālus, kurus "viņiem gribas, lai situācija izskatītos tāda, kā viņi apgalvo".

Balsojumā par lietas ierosināšanu "par" bija visi komisijas locekļi, izņemot Artūru Rubiku (S), kurš lēma nepiedalīties balsojumā.

Kādā no nākamajām Mandātu komisijas sēdēm deputāti vērtēs, vai Gobzems pārkāpis deputātu iesniegumā norādītos ētikas kodeksa punktus.