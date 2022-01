Kā "Facebook" raksta sieviete, veselības problēmas sunītim sākušās jau nedēļu pēc adopcijas. "Darbinieks Kristaps ļoti laipni uzsvēra, ka suns ir klīniski vesels, ka īsti neko nezina par suņa iepriekšējo dzīvi, ka sunītim ir tikai problēmas ar ādu, ko novērsīs barības maiņa. Sanāk, ka adoptēju veselu suni, protams, visiem suņiem ir kaut kādas problēmas un tām biju gatava, bet ne tik masīvas problēmas."

Pēc adopcijas atklājušies vairāki pārsteidzoši fakti, sākot ar to, ka suns nebija kastrēts. "To mums apstiprināja mūsu veterinārā klīnika ar ultrasonogrāfiju. "Ulubele" meloja par šo faktu, ierakstot suņa kastrāciju suņa pasē," raksta sieviete.

Katrīna savā ierakstā norāda, ka Hennijam pēc adopcijas tika konstatēta smaga iedzimta aknu problēma. Tieši tās dēļ viņš miris.

Tāpat atklājies, ka Hennijs bērnībā bija pārslimojis pankreatītu, viņam bijis aizkuņģa dziedzera iekaisums, kas arī ietekmējis viņa kunģa veselību un ikdienu. Sunītim bijušas arī problēmas ar ceļu locītavām, kā arī ar nierēm. "Smiltis nierēs strauji pārvērtās nierakmeņos. Acīmredzot, sākumā minētās ‘"ādas problēmas" nebija no nepareizas barības, bet gan no nepareizas aknu darbības. Pēdējā mēneša laikā klīnikā tika atstāti vairāki tūkstoši eiro un rezultāts tāpat bēdīgs…"

Kā raksta Katrīna, Hennijam esot vairākas māsas un brāļi. Sazinoties ar viņu saimniekiem, atklājies, ka vismaz diviem ir cukura diabēts. "No kā tad Hennijam un viņa māsām ir visas šīs problēmas? Izrādās, ka viņa vecāki bija māsa un brālis, kas nedrīkst būt. Patversmei bija pienākums mūs brīdināt un informēt… Šo faktu, un to, ka sunīši bija uzauguši drausmīgos apstākļos, "Ulubele" mums arī noklusēja. To mēs uzzinājām tikai tagad caur citiem cilvēkiem, kā arī no "Ulubeles" pašu ieraksta par palīdzības lūgšanu operācijas veikšanai Hennija māsiņai Pastarītei."

Hennijs bijis gandrīz šķirnes suns, tāpēc "Ulubele" adopcijas laikā lūgusi samaksāt 300 eiro par viņu, kas bijis kā ziedojums.

"Vairs nav nozīmes par tiem neplānotajiem ārstēšanas izdevumiem, kas tika atstāti mēģinot izārstēt Henniju, bet es nevienam nenovēlu tās sirds sāpes, kas man ir tagad jāpiedzīvo," raksta Katrīna.

"Ulubele": Hennija saimniece ar biedrību vairs nav sazinājusies

Biedrība apliecina, ka 2021.gada 6.jūnijā ir noslēgts dzīvnieka adopcijas līgums, un jaunajai īpašniecei ir nodota visa "Ulubeles" rīcībā esošā informācija par adoptējamo sunīti, tostarp vetārsta izziņa par kastrācijas veikšanu.

Kopš līguma noslēgšanas Hennija saimniece ar biedrību vairs nav sazinājusies līdz 2022.gada 13. janvārī "Facebook" profilā publicēja ierakstu.

Biedrība ir sazinājusies ar publikācijas autori, bet, neskatoties uz mutisku vienošanos telefona sarunas laikā, joprojām nav saņēmusi dokumentus, kas apliecina "Facebook" publikācijā rakstīto.

""Ulubele" vienmēr ir sniegusi un turpina sniegt visu nepieciešamo un iespējamo atbalstu gan patversmē dzīvojošajiem dzīvniekiem, gan no patversmes adoptētajiem dzīvniekiem un viņu īpašniekiem. Biedrībai ir svarīgi realizēt visu dzīvnieku dzīvības saudzējošas jeb nokill patversmes ideju Latvijas mērogā, un tās reputācijai ir būtiska nozīme, lai "Ulubele" varētu realizēt savu misiju. Tieši tāpēc biedrība lūdz un tic, ka visi nepatiesie apgalvojumi tiks atsaukti vai dzēsti.

"Ulubeles" komanda jūt līdzi Hennija saimniecei un viņas ģimenei sāpēs, kā arī izsaka savu vēlmi palīdzēt rast atbildes uz jautājumiem un sniegt savu atbalstu," norāda patversmē.

Biedrība arī aicina visus adoptētājus un potenciālos adoptētājus ar visdziļāko atbildību izturēties pret saviem novērojumiem par adoptētajiem dzīvniekiem un nekavējoties sazināties ar "Ulubeli"jautājumu gadījumā.