Pagājušajā nedēļā apmēram četrās no 100 pārbaudītajām klasēm tika atklāti Covid-19 gadījumi, kas, pēc Perevoščikova paustā, aizvien ir ievērojami mazāk nekā oktobra beigās, iepriekšējā Covid-19 saslimstības pieauguma laikā. "Mēs dotajā brīdī neredzam, ka situācija izglītības iestādēs būtu kritiska. Protams, atsevišķas iestādes varētu būt vairāk skartas, bet citas mazāk," piebilda epidemiologs.

Ņemot vērā šo apsvērumu, noteikt kādus papildu drošības pasākumus visās izglītības iestādēs, epidemiologa ieskatā, nebūtu pareizi.

Pēc Perevoščikova sniegtās informācijas, patlaban saslimstības pieaugums tiek novērots visās vecuma grupās un augstākais šis rādītājs ir tieši Rīgā un Vidzemē. Apmēram 10% atklāto Covid-19 gadījumu esot konstatēti izglītības iestāžu skrīningos.

Gada pirmajās divās nedēļās augstākā saslimstība ar Covid-19 bijusi tieši vecuma grupā no 10 līdz 19 gadiem, otrā augstākā - vecuma grupā no 20 līdz 29 gadiem, savukārt trešā - no 30 līdz 39 gadiem.

Jau ziņots, ka svētdien Latvijā konstatēti 1560 jauni Covid-19 gadījumi un reģistrēti četri ar šo slimību sasirgušo nāves gadījumi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā palielinājies no 1414,1 līdz 1464,1 gadījumam uz 100 000 iedzīvotāju.

